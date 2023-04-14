Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Namazı burada kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın Diyarbakır'a giderek "Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni"ne katılması bekleniyor.



