SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı'na mesaj:

- "Küresel rekabet ortamında önem kazanan helal pazarı; temiz, sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı'na mesaj:
24 Kasım 2022 Perşembe 13:24

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel rekabet ortamında önem kazanan helal pazarının; temiz, sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna geldiğini belirtti.

Dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren ve Türkiye'nin helal pazarından daha fazla pay almasını amaçlayan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı başladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve bu yıl "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Mesajında etkinliğe davet için teşekkürlerini ileten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel rekabet ortamında önem kazanan helal pazarı; temiz, sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir. Türkiye'nin helal ekonomisinde merkez ülke olabilmesi, helal ticaretinin geliştirilmesi ile yeni pazarların ulaşılabilir kılınması amacıyla düzenlediğiniz zirvenin ve Expo organizasyonunun verimli geçmesini temenni ediyorum. Dünya helal ekonomisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan Dünya Helal Zirvesi İstanbul ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan #Dünya Helal Zirvesi #Helal Expo Fuarı #Nureddin nebati
Önceki Haber
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Sonraki Haber
Bakan Kirişci, “Tarım Varsa Hayat Var Projesi”nde konuştu: (2)
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
0
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
0
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
0
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
0
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
0
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.