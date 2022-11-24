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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı:

- "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, gönül, akıl, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı:
24 Kasım 2022 Perşembe 14:06

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, gönül, akıl, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler; #24 Kasım Öğretmenler Günü #cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan #mesaj
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