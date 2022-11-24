Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı:

- "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, gönül, akıl, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, gönül, akıl, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.