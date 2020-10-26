Cumhuriyet ve Atatürk Günleri başladı

Ege Üniversitesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk Günleri" etkinlikleri, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle online olarak gerçekleştiriliyor. 26 Ekim'de başlayan ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı "Cumhuriyet ve Atatürk Günleri", 12 Kasım'a kadar devam edecek

Cumhuriyet ve Atatürk Günleri başladı
26 Ekim 2020 Pazartesi 14:40

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Artık üniversitemizin bir geleneği haline gelen Cumhuriyet ve Atatürk Günleri etkinliklerini bu yıl maalesef pandemi dolayısı ile online olarak gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak ve gelecek nesillere anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Programımız, 12 Kasım'a kadar devam edecek. Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, hepimizin sorumluluğundadır. Bizler de bu bilinçle üniversitemizde gelecek nesillerimizi yetiştiriyoruz" diye konuştu.

EÜ Cumhuriyet ve Atatürk Günleri etkinlikleri kapsamında 24 konferans, 7 söyleşi, 4 sergi, 2 panel, 2 seminer, 2 sunum, 9 film, belgesel ve video gösteriminin yanı sıra bir de webinar düzenlenecek. 28 Ekim Çarşamba günü "29 Ekim Bayramı Çelenk Sunma Töreni", 10 Kasım Salı günü ise Rektörlük bahçesinde "Atatürk Büstüne Çelenk Sunma Töreni" gerçekleştirilecek.


 

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