Darül Eytam Vakfı, Lübnan'da 1000 yetime nakdi bağışta bulundu

BEYRUT (AA) - Türkiye merkezli Darül Eytam Vafkı, Lübnan'daki 1000 yetim çocuk için nakdi bağışlarda bulunup iftar programı düzenledi.

Vakıf yetkilileri ve bağışçıları, Lübnan'ın Sayda, Trablusşam ve Beyrut kentlerini ziyaret ederek yetimlere bağışlarını takdim etti.

Yetimler için başkent Beyrut'ta düzenlenen iftar programında AA muhabirine konuşan Darül Eytam Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Çebi, "Darül Eytam Vakfı olarak ramazan ayı dolayısıyla Beyrut'tayız. Vakfımız daha çok yetim çocuklar üzerinde faaliyetler yürütüyor. Türkiye genelinde ve yurt dışında 5 binin üzerinde yetime her ay düzenli olarak bağışta bulunuyoruz." dedi.

Çebi, Lübnan'da da 1000 yetime her ay 20 dolar bağış sağladıklarını ifade ederek, bu çocukların 6 aylık bağışının toplu olarak ödendiğini dile getirdi.



Lübnan'ın ekonomik kriz nedeniyle genel olarak kötü bir durumda olduğunu belirten Çebi, "Çok sıkıntılı bir ülke. Yetim kardeşlerimize bir nebze yardımda bulunabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

