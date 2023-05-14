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Denizli Valiliğinden 1 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama

Denizli Valiliğinden 1 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama
14 Mayıs 2023 Pazar 07:56

DENİZLİ (AA) - Denizli Valiliği, Pamukkale ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 04.00 sıralarında Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen patlamada yaralanan kişinin, yaşadığı binaya yanar vaziyetteki sigarayla giriş yaptığı ifade edildi.

Bu sırada patlamanın gerçekleştiği ve çevrede zararın oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye derhal güvenlik görevlileri ve uzman ekipler sevk edilmiş. Gerekli tedbirler alınmış ve yapılan ilk inceleme neticesinde kepçe operatörü olarak çalışan kazı/hafriyat işleriyle uğraşan ve aynı binada ikamet eden S.S. (22) isimli şahsın yanar vaziyetteki sigara ile binaya girdiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır. Binanın bodrumumda yapılan araştırmada, kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirilmiştir."

Meydana gelen olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Etiketler; #kaçak kazı #patlama #sigara
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