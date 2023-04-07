Denizlili çiftçi "elmacı dede"den Suriye'deki ihtiyaç sahipleri ile yetimlere battaniye ve gıda yardımı

Denizlili çiftçi
07 Nisan 2023 Cuma 14:21

RASULAYN (AA) - Denizlili çiftçi Muhammet Yılmaz, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla yetim ve muhtaç ailelere battaniye ile gıda yardımı ulaştırdı.

Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarına katılan askerlere elma götürmesiyle "elmacı dede" olarak bilinen çiftçi Muhammet Yılmaz, bu kez de Barış Pınarı bölgesindeki yetim çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda, elma ve battaniye yardımı yaptı.

73 yaşındaki Yılmaz, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde 30 kasa elma, 100 gıda kolisi ve 100’e yakın battaniye yardımında bulundu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Asil ceddimiz Osmanlı'nın gittiği yoldan gidiyoruz. Ramazan dolayısıyla yetimlere ve mağdur ailelere gıda yardımı yaptık. İlçede bazı TSK üs birliklerini de ziyaret ettik.” dedi.

Çiftçi Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Nurdağı, Doğanşehir ile Pazarcık bölgelerinde yardım dağıttığını anlattı.

Rasulayn’da özellikle yetim çocukları sevindirmek için elma ikram ettiğini söyleyen Yılmaz, "Bizim kızıl elma hedefimiz var. Hedefimiz; kızıl elma olduğu için hedef ona ulaşılana kadar bu yola devam edeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Etiketler; #denizli #gıda #suriye #yetim
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