Depo Yönetimi: Süreç Nasıl Optimize Edilir?

Depo yönetimi lojistiğin öneminin artmasıyla birlikte en önemli süreçlerden biri haline geldi.

Peki, depo yönetimi nelerden oluşur? Depo yönetimi sürecine teknolojinin etkileri nelerdir? Birlikte inceleyelim.

Depo Yönetim Süreci Nasıldır?

Depo yönetim sistemi, kuruluşların, malların veya malzemelerin bir depoya girdiği andan sevkine kadar depo işlemlerini kontrol etmesine ve yönetmesine olanak tanıyan yazılım ve süreçlerdir. Bir depodaki işlemler envanter yönetimi, toplama süreçleri ve denetimi içerir. Depo yönetim süreci, bir kuruluşun envanterine görünürlük sağlayabilir. Görünülürlüğün (visibility) artması otokontrolü arttıracağından iyi bir süreç tasarımı için ilk işlemdir.

En Gelişmiş Depolar

Depo yönetimi söz konusu olduğunda, kârlılığı artırmak ve rekabet gücünü korumak için güncel teknolojilerin sürekli değerlendirilmesi ve benimsenmesi kritik önem taşır. Günümüzde depo yöneticileri, maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak ve operasyonları kolaylaştırmak için çabalarken, aralarından seçim yapabilecekleri geniş bir teknoloji yelpazesi mevcuttur. Bu yeni depo teknolojilerini kullanarak ve depo operasyonlarını optimize ederek ürünlerin, operatörlerin ve bilginin süreçler arasında zahmetsizce akışını sağlanmalıdır. Günümüzde depo yönetiminde kullanılan en son teknolojilerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Makineden Makineye Teknoloji: Son birkaç yılda, makineden makineye teknoloji veya M2M, depo operasyonlarının tüm otomasyon aşamalarını izlemeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olan daha karmaşık sistemlere doğru büyük ölçüde evrimleşti. Depo yönetim sistemleri ile entegre çalıştığında, en yeni M2M sistemleri, sipariş yerine getirme süreci için hayati önem taşıyan depodaki tüm ekipmanların kontrolünü kolaylaştırıyor. Bu teknoloji, depo yöneticilerine operasyonel prosedürleri doğrulayabilen ve kararları hızlıca eyleme geçirebilen değerli bilgilerin toplanmasına ve analizine yardımcı olur.

Sipariş Karşılama ve Optimizasyon Teknolojisi: Her depo, piyasada bulunan güncel sipariş karşılama teknolojileri arasından kendi işine uygun olan bir tanesini seçerek müşterilerine sunmayı düşünmelidir. Sipariş toplama verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya ve doğruluğu artırmaya yardımcı olacak farklı depo teknolojisi çözümleri mevcuttur.

Bunlardan yerine göre en kullanışlı iki tanesi; Pick-by-Light ve Put-by-Light dır. Bu teknolojiler, depo süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olur ve manuel toplama yöntemlerine göre daha verimli ve daha düşük maliyetli bir çözüm sunar. Normal bir depodaki hareketlerin %50’si toplama işlemi için yapılır. Biz deponun toplama süreçlerini iyileştirecek bir metod uyguladığımızda alacağımız verim diğerlerine göre daha yüksek olacaktır. Bu diğer süreçleri geliştirmeyeceğimiz anlamına gelmez.

Pick-to-Light Sistemleri: Bu sistemler, depo operatörlerini ürün lokasyonlarına yönlendirmek için özel ışık ekranları kullanır. Operatörlerin hangi ürünlerin kaç tane seçileceğini bilmesini kolaylaştırırlar. Bu sistemler oldukça esnektir ve teknoloji, alınan sipariş hacimlerini planlama, kontrol etme ve analiz etme becerisi ile birlikte gelir.

Put-to-Light Sistemler: Bu teknoloji, operatörleri, ürünleri siparişler için bir depoda nasıl ve nereye yerleştireceklerini anlamaları için yönlendirmeye yardımcı olur. Bu sistemler, toplu stok söz konusu olduğunda oldukça verimlidir. Teknoloji, giyim, spor malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, hazır yiyecekler, bakkaliye, genel ürünlerle uğraşan perakende ve e-ticaret depoları için idealdir.

Robotik Depolama Teknolojisi: Yeni robotik teknolojisi sayesinde otomatik depolar, depo yönetimi için en çok aranan teknolojilerden biri haline geldi. Önde gelen üreticiler, depo envanterinin hareketini, depolanmasını ve sıralanmasını yönetmeye yardımcı olan özelleştirilmiş yazılımlar ve akıllı robotlar oluşturmak için depo yönetim sistemi sağlayıcılarıyla ortaklık yapıyor. Bu sistemde yazılım ve makine beraber çalışmakta olup yukarıda pick to light veya put to light için personelin yaptığı hareketleri makine (stacker crane veya mini load) yapar. Yerleştirme ve toplama işlemleri otomasyon yardımıyla personel kullanmadan makine veya robot ile yapılır.

Bu sistemlere entegre otomatik yükleme sistemleri de çalıştırmak mümkündür. Bu sayede depo evriminin son noktası insansı çalışan ‘karanlık depolar’ dizayn edilip kullanılmaya başlamıştır.

Tüm bu sistemlerin kurulumu için WMS, ERP, depo otomasyonu ve mekatronik mühendisliğinin karmaşık süreçlerinin ortak çalışması gereklidir. Dijitalis tüm bu mühendislik disiplinleri ile ortak dili konuşur sizin için teknoloji evrimini tamamlamış depoları tasarlar. Yazılım tarafında WMS, ERP, mekanik tarafta depo otomasyonu ve mekatronik firmalarıyla çalışıp istediğiniz depo yatırımının teknik şartnamesi ile istediğiniz KPI’lara uygun ideal depo konseptini size özel olarak hazırlar. Konuyla ile ilgili hizmetlerimiz hakkında daha fazla detay öğrenmek isterseniz depo yönetim süreci bağlantımız ile okumanıza devam edebilirsiniz.

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Kaynak : https://dijitalis.com/blog/depo-yonetimi-surec-nasil-optimize-edilir/

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