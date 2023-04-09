YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
YSK'ye 26 parti milletvekili aday listesi sundu
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar masasının gündeminde altlarına kırmızı plakalı araç çekme derdi var
0
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
İnce: CHP'ye küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde
0
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
AK Parti milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti
0

Depremden etkilenen Hatay'da Paskalya ayini düzenlendi

- İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi'nin depremler nedeniyle yıkılmasından dolayı ayin, Antakya'daki St. Pierre Kilisesi'nde gerçekleştirildi

Depremden etkilenen Hatay'da Paskalya ayini düzenlendi
09 Nisan 2023 Pazar 19:07

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Hristiyanların önemli dini bayramlarından olan, Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Kentteki Hristiyan vatandaşlar, İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi'nin depremlerde yıkılması nedeniyle dünyanın ilk mağara kilisesi" olma özelliği taşıyan ve afetten etkilenmeyen St. Pierre Kilisesi'nde bir araya geldi.

Anadolu Havarisel Vekilliği Episkopos Genel Vekili Peder Antuan Ilgıt'ın yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okunup dua edildi.

Ilgıt, burada yaptığı konuşmada, deprem nedeniyle bu yıl farklı ve oldukça zor bir Paskalya hazırlık devresi yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu olanağı tanıyan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Kilise bahçesinde devam eden ayine katılanlar, birbirleriyle bayramlaştı.

Etiketler; #deprem #hatay #Latin Katolik Kilisesi Katedarali #Paskalya Bayramı #Saint Pierre Kilisesi
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Kırıkkale'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Sonraki Haber
Trabzon'da Capoeira İl Şampiyonası düzenlendi
Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı
Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı
0
Başkentte yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Başkentte yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
0
Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
0
Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra intihar etti
Husumetli olduğu şahsın annesini öldürdükten sonra intihar etti
0
Bakan Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen iftarda konuştu:
Bakan Murat Kurum, Pendik'te düzenlenen iftarda konuştu:
0
MSB, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi
MSB, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.