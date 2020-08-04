Dersler başlıyor

Türkiye'de ilk kez Yapay Zeka Mühendisliği yüksek lisans programı olarak hayata geçiriliyor. Lisans ve lisansüstü bölümlerin açıldığı Bahçeşehir Üniversitesi'nde, dersler sektör-üniversite iş birliğiyle işlenecek ve Yapay Zeka Mühendisliği alanında uzmanlaşmak isteyenler bu yıl bölüme kayıt yaptırabilecekler.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Adobe'un yapmış olduğu araştırmaya göre, 2013 yılından itibaren yapay zeka ile ilgili iş ilanlarının sayısı, yüzde 450 oranında arttı. Nitelikli iş gücü açığının bulunduğu ve geleceğin mesleklerinden biri olarak görülen yapay zeka alanında, uzmanlaşmak isteyenlere ise yeni bir fırsat doğdu. Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi tarafından verilecek olan 'Yapay Zeka Mühendisliği' lisansüstü dersleri ile sektörün nitelikli iş gücü açığının kapatılması hedefleniyor. Üniversitede aynı zamanda 'Yapay Zeka Mühendisliği' lisans bölümü de yeni eğitim döneminde öğrenci almaya başlayacak. Big Data Merkezi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümleriyle ve Stanford Robotik Laboratuvarı ve Bilgisayarla görü ve görüntü işleme laboratuvarı ile yapay zeka alanında ilkleri yaşatan üniversitedeki yapay zeka ekosistemi, sektör ve üniversite iş birliğinde yürütülecek.

Yapay zeka lisans ve lisansüstü bölümleriyle kayıt alacak BAU'da, Türkiye'nin en fazla sektörden ders içerikleri bulunan bölüm olmasının yanı sıra, yine sektörün en iyi profesörleri tarafından dersler verilecek. Microsoft ve dünyanın önde gelen şirketlerinin yapay zeka uzmanlarından da dersler alabilecek olan öğrenciler, mezun olduklarında bir çok sektörde çalışma fırsatı yakalamış olacak. Sağlık, teknoloji, eğitim, akıllı şehirler, savunma, enerji, iletişimi, bankacılık gibi bir çok alanda etkin olan yapay zeka alanında uzmanlar yetiştirilecek olan üniversite, aynı zamanda Türkiye'de sektör derslerini açan ilk üniversite ünvanına sahip. Öğrenciler, farklı eğitim ekollerindeki akademisyenlerden yüz yüze ve online ders alma imkanı bulacak. 1 dönem zorunlu stajın da bulunduğu bölümde, öğrenci daha mezun olmadan yapay zeka ekosisteminde birçok deneyime sahip olabilecek.