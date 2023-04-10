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Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar Riyad'da KİK Genel Sekreteri ile görüştü

- Görüşmede KİK ile Türkiye arasındaki ortak eylem planı çerçevesinde oluşturulan teknik ekiplerin toplantılarının yoğunlaştırılması kararlaştırıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar Riyad'da KİK Genel Sekreteri ile görüştü
10 Nisan 2023 Pazartesi 21:37

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ile bir araya geldi.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Riyad'daki KİK Genel Sekreterlik Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve uluslararası arenada öne çıkan sorunlar ve krizler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ile KİK arasındaki ortak eylem planı çerçevesinde oluşturulan teknik ekiplerin toplantılarının yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

Genel Sekreter Budeyvi de KİK ile Türkiye arasında 2005'te imzalanan ekonomik ve teknik işbirliğine ilişkin çerçeve anlaşması ve 2008'de imzalanan stratejik diyaloğa ilişkin mutabakat zaptının uygulanması çerçevesinde, stratejik diyaloğun güçlendirilmesinin ve Körfez-Türkiye ilişkileri ve işbirliğinin her alanda ortak çıkarlara katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Budeyvi ayrıca, 2008'de imzalanan stratejik diyaloğa ilişkin mutabakat zaptının uygulanması kapsamında KİK-Türkiye 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın tarihinin belirlenmesi konusundaki arzusunu ifade etti.

Türkiye ile KİK arasında 2 Eylül 2008'de Cidde’de düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye-KİK Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Mekanizması'nın kurulması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu mekanizma çerçevesinde şimdiye dek 5 kez düzenlenen toplantının sonuncusu 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde Suudi Arabistan'da yapılmıştı.

Etiketler; #KİK #türkiye
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