Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyarbakır'da cuma hutbesi irat etti:

- "Toplumumuzda fitre olarak bilinen fıtır sadakası, ramazana kavuşmanın, bayrama erişmenin şükrüdür. Fıtır sadakası, dayanışma ve paylaşma bilincinin toplumun tamamına yayılmasına vesiledir. O halde, fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın gayretinde olalım"

DİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Toplumumuzda fitre olarak bilinen fıtır sadakası, ramazana kavuşmanın, bayrama erişmenin şükrüdür. Fıtır sadakası, dayanışma ve paylaşma bilincinin toplumun tamamına yayılmasına vesiledir. O halde, fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın gayretinde olalım." dedi.

Başkanlık tarafından hazırlanan "Kadir Gecesi: Bir Ömre Bedel Gece" konulu hutbe, cuma vakti, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de hutbe irat etti, ardından cuma namazı kıldırdı.

Ramazan-ı şerifin son günlerinde olduklarını söyleyen Erbaş, bayramın esenliğine ulaşmaya sayılı günler kaldığını belirtti.

Bu günlerin, cehennem azabından kurtuluş, dünyevi meşgalelerden sıyrılıp bütün vakitlerini ibadet ve taate ayırdıkları itikaf, ihtiyaç sahiplerini bayram sevincine ortak eden sadaka-i fıtır günleri olduğunu kaydeden Erbaş, bu günlerin, Rabbin bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran fırsat günleri olduğunu aktardı.

Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gecede Kadir Gecesi'ni idrak edeceklerini bildiren Erbaş, Kadir Gecesi'nin, Cenabıhakkın 'Oku' emriyle başlayan ilahi fermanının insanlıkla buluştuğu vuslat gecesi olduğunu dile getirdi.

- "Günahların affedildiği arınma gecesidir"

Kadir Gecesi'nin cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin İslam'ın nuruyla aydınlandığı rahmet gecesi olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Mağfiret kapılarının ardına kadar açılıp günahların affedildiği arınma gecesidir. Yüce Rabbimiz, Kadir Suresi'nde bu gecenin kıymetini bizlere şöyle haber vermektedir: 'Biz Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.'. Ramazanı on bir ayın sultanı, Kadir Gecesi'ni bir ömre bedel kılan, Kur'an-ı Kerim'dir. O Kuran ki; Rabbimizin kullarına en büyük nimeti ve rahmetidir. Sözlerin en doğrusu ve en güzelidir. Müminlere şifadır, hakkın ve hakikatin kaynağıdır. O Kuran ki; ilim ve irfanı, edep ve hayayı, helal ve haramı, adalet ve merhameti öğreten bir hidayet rehberidir. Ruhlara huzur veren, yeryüzünü yaşanılır kılan Rabbani bir nurdur. İnsana, kendini, Rabbini, kainatı ve varoluşun gayesini hatırlatan son ilahi mesajdır."

- "Rabbimizin bizlere emaneti olan yetim ve öksüzleri unutmayalım"

Erbaş, "Allah Resulü, bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor, 'İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affedilir.' Öyleyse bu geceyi kendimize milat kılalım. Bu geceyi anlamlı kılan Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajlarını gönlümüze, zihnimize ve hayatımıza aktaralım. Allah'ım, Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet duasıyla Rabbimizin engin rahmetine sığınalım. Günahlarımıza tövbe edelim, bağışlanmamız için istiğfarda bulunalım. İşte o zaman, bölük bölük inen meleklerin varlığıyla sıkıntılarımız hafifleyecek, inşiraha erecek gönüllerimiz ve sekinet bulacak ruhlarımız." ifadelerini kullandı.

Ramazanın bu son günlerinde eda etmeleri gereken ibadetlerden birinin de sadaka-i fıtır olduğunu anlatan Erbaş, hutbeyi şöyle sürdürdü:

"Toplumumuzda fitre olarak bilinen fıtır sadakası, ramazana kavuşmanın, bayrama erişmenin şükrüdür. Fıtır sadakası, dayanışma ve paylaşma bilincinin toplumun tamamına yayılmasına vesiledir. O halde, fitrelerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın gayretinde olalım. Rabbimizin bizlere emaneti olan yetim ve öksüzleri unutmayalım. Onların da neşe içinde bayrama kavuşmalarına katkı sunalım. Unutmayalım ki, hayır ve hasenat olarak ne harcarsak, Allah onun yerine daha iyisini verecektir. Bu vesileyle Kadir Gecemizi tebrik ediyor, birlik ve beraberlik, sıhhat ve afiyet, huzur ve mutluluk içinde, bağışlanmamış tek bir günahı bırakmaksızın bizleri bayram sabahına ulaştırmasını Cenabıhaktan niyaz ediyorum."