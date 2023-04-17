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Doğu Anadolu’da Kadir Gecesi idrak edildi

Doğu Anadolu’da Kadir Gecesi idrak edildi
17 Nisan 2023 Pazartesi 23:58

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzincan’da Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kentteki camilerde bir araya gelen vatandaşlar, teravih namazı kıldı, Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kars’ta tarihi Fethiye Camisi'ni dolduran vatandaşlardan bazıları içeri sığmayınca soğuk havaya rağmen avluda ibadetlerini yerine getirdi.

Erzincan'da da bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle cami avlusu ve kaldırımlarda namaz kıldı. Programın ardından vatandaşlara gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

Ağrı’da ise teravih namazının ardından vatandaşlar, Ulu Cami avlusunda Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.





Etiketler; #ağrı #ardahan #Kadir Gecesi #kars
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