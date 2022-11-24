SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılacak

Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılacak
24 Kasım 2022 Perşembe 14:22

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan ve yıkım kararı verilen Sarıdere Köyü Camisi'ndeki eşyaların boşaltılmasına başlandı.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması gerçekleştiriyor.

İncelemeler sonrası, kolon ve kirişlerinde hasar oluştuğu için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi için yıkım kararı alındı.

Caminin içinde sağlam kalan eşyalar, vatandaşların yardımıyla boşaltılmaya başlandı.

Sarıdere sakinlerinden Recep Doğan, AA muhabirine, deprem anında uyuduklarını, gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Köyde toplanma merkezi oluşturduklarını belirten Doğan, "Camimize geldiğimizde hasar aldığını fark ettik. İbadete kapatıldı. Dün Sayın Bakanımız, milletvekilleri ve Valimiz geldiğinde, hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra yıkım kararı verildi." diye konuştu.

Etiketler; #deprem #düzce #gölyaka #hasar #Sarıdere Köyü Camisi #yıkım kararı
Önceki Haber
AK Parti İl Başkanı Kabaktepe “İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer“ programını anlattı:
Sonraki Haber
GÜNCELLEME - Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
0
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
0
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
0
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
0
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
0
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.