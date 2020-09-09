Eğitim için gerekli tüm ürünleri Metro'da

Milyonlarca öğrenci uzun bir aradan sonra okula dönüş hazırlığı yaparken hibrit eğitim modeli nedeniyle ihtiyaçlar da değişti.

Metro Türkiye, bu yıl çocuklarımızın hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim ihtiyaçlarını düşünerek tüm hazırlıklarını tamamladı. Buna göre uzaktan eğitim ihtiyaçları ve evlerde daha iyi çalışma ortamları için ergonomik koltuk, masa, kitaplık ve ayaklı yazı tahtası gibi ürünler de satış sunuldu.

2008 yılında sektörde bir ilki gerçekleştirerek Okula Dönüş Projesi'ni başlatan Metro Türkiye ayrıca her bütçeye uygun şekilde tüketicilere sunduğu binden fazla çeşitteki kırtasiye ürünlerini 89'dan fazla parametrede teste tabi tutuyor, gerekli kontrol ve denetimlerden sonra raflarında yer veriyor.

9 Eylül 2020 - Pandemi dönemi sonrasında milyonlarca öğrenci yeniden okula dönme heyecanı yaşarken, pandemi önlemlerinin yanı sıra sağlıklı ve kimyasal içermeyen ürünlere erişim konusu da tekrar gündeme geldi. Metro Türkiye kırtasiye ürünlerini her bütçeye uygun şekilde 89'dan fazla parametrede teste tabi tutarak, gerekli kontrol ve denetimlerin ardından raflarına alıyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını hem geleneksel hem de çevrimiçi eğitim yöntemlerinin harmanlandığı hibrit eğitim modeline uygun şekilde karşılayan Metro Türkiye, kırtasiye, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünlerine ek olarak bilgisayar, tablet, yazıcı, kartuş, kitaplık ve yazı tahtası gibi ürünlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ayrıca öğrencilerin masa başında geçirecekleri uzun süreleri göz önünde bulundurularak rahatlığını sağlamak adına ergonomik koltuk ve masa gibi ürünleri de raflara koyan Metro Türkiye, yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilerin ihtiyaç duyacakları maske, dezenfektan, siperlik gibi hijyen ürünlerini de satışa sunuyor.

Her bütçeye uygun

Örneğin ergonomik koltuk 300 TL, çalışma masası 150 TL, kitaplık 150 TL, ayaklı yazı tahtası 90 TL, dizüstü bilgisayar 3000 TL, kablosuz mouse 30 TL gibi uygun fiyatlar ile müşteriler ile buluşuyor.

30 yıldır güvenilir bir alışveriş deneyimi sunduklarını belirten Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, "Kimyasal madde içermeyen ürünlerin yanı sıra okul alışverişindeki diğer önemli nokta bütçe ve çeşitlilik. Metro Türkiye olarak, okul alışveriş dönemini pandemi önlemleri doğrultusunda başlattık. Her bütçeye uygun şekilde birçok kategoride bini aşkın ürünü raflarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz." dedi.

Metro Türkiye'nin 2008 yılında sektörde bir ilke imza atarak Okula Dönüş Projesi'ni başlattığını söyleyen Alkaç, "Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların, kullandıkları kırtasiye malzemelerini kontrolsüzce ağızlarına götürebildikleri veya kullandıktan sonra ellerini ağızlarına veya gözlerine sürebildikleri düşünülürse bu ürünlerin seçiminde neden dikkatli olmak gerektiği daha iyi anlaşılıyor. Biz mağazalarımızda satışa sunduğumuz tüm okul kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerini her yıl kapsamını daha da genişleterek test ettiriyoruz. Binden fazla ürün ancak testleri geçebildikleri takdirde raflarımızda yer bulabiliyor. Ayrıca, tedarikçilerin üretim yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor ve her yıl 200'e yakın tedarikçiye eğitim veriyoruz. Bu noktada velileri onaylı testlerden geçmeyen hiçbir ürünü satın almamaları ve kullanmamaları konusunda uyarıyoruz." dedi.



