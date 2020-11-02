Eğitim kurumuna ‘İnovasyon’ ödülü

BİL Eğitim Kurumları, ‘Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’nde “Eğitimde İnovasyon Ödülü”ne layık görüldü.

Bir eğitim dergisi ile eğitim portalı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen “Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri”, İstanbul’daki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. BİL Eğitim Kurumları törende “Yılın Eğitimde İnovasyon Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü BİL Eğitim Kurumları adına Genel Müdür Ayfer Batı aldı.

Niteliklerine artırdık

BİL Eğitim Kurumları’nın “Dünya İnovasyon Okulu” vizyonuyla hareket ettiğini belirten Batı, şunları söyledi: “İnovasyon aslında bir icat veya buluş değil, yapılmakta olanı farklılaştırmak ve bundan değer yaratmaktır. İnovasyon var olan her şeyin yeni kombinasyonudur. BİL Koleji eğitimde yaptığı inovatif çalışmalarla, öğrencilerin öğrenme keyfini yakaladığı, kalıcı öğrenmenin gerçekleştiği öğrenme deneyimlerini kurgulayarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırdı. Bu noktada 25 yıldır tüm yatırımını eğitime yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın’a teşekkürü bir borç biliyorum.”

BİL Koleji olarak eğitim ekosisteminde bulunan herkesin hayal gücünü tetikleyen, zihinsel dönüşümünü mümkün kılan inovatif programlarla yenilikçi ruhu sürekli canlı tutmak için çalıştıklarını söyleyen Batı, BİL Çocuk Üniversitesi Atölyeleri, BİLLearn, Hibrit Eğitim Çalışmaları, RADAR uygulaması, Tadımlık Üniversite Programı, Akademik İlerleme Takip Sistemi ve geleceğin 8 önemli becerisinden oluşan yönetim dersleriyle, pandemi süresince 100’ü aşan online veli, öğretmen ve öğrenci eğitim, seminer ve webinarlarla ödülü hak ettiğini belirtti.