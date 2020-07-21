Ehliyet Sınav Soruları Çöz Temmuz 2020

2020 yılı ehliyet sınavına hazırlanan adaylar, www.ehliyetsinavsorulari.org sitesinde yer alan ve uzman ekipçe özenle hazırlanmış ehliyet deneme sınavlarını çözerek e-sınava hazırlanabilir.

Ehliyet sınav soruları e-sınava geçildikten sonra meb tarafından yayınlanmamaktadır. 2020 yılı ehliyet sınavına hazırlanan adaylar, www.ehliyetsinavsorulari.org sitesinde yer alan ve uzman ekipçe özenle hazırlanmış ehliyet deneme sınavlarını çözerek e-sınava hazırlanabilir. Ç ıkmış ehliyet sınav soruları çözebilir, bu sorulardan oluşan ehliyet deneme sınavları ile kendinizi test edebilirsiniz.

Düzenli ve anlaşılır alt yapıya sahip web sitesinde ehliyet sınavına dair her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Ehliyet sınav tarihleri, direksiyon sınav tarihleri, ehliyet ile ilgili duyurular ve ehliyet sınav soruları bu sayfada yer almaktadır. Sürekli güncellenen ehliyet sınavı denemeleri, çıkmış ehliyet sınavı soruları ile sınava hazırlanan adaylara büyük kolaylık sunulmaktadır.

Ehliyet Sınav Soruları Temmuz 2020

Ehliyetsinavsorulari.org sitesinde geçmiş dönemlere ait ehliyet sınav soruları konular halinde ayrılarak sayfada düzenlenmiştir. İlk Yardım, Trafik ve Çevre, Araç Tekniği ve Trafik Adabı konularına dair çıkmış soruları ve çözümlerine ulaşmak mümkündür. Bunların yanında yine konu konu ayrılan, deneme sınavları ile adayların kendilerini denemeleri sağlanmaktadır. Uzman kadrosu ile hazırlanan denemeler ve açıklayıcı çözümleri ile ehliyet almak isteyen adaylar için oldukça uygun bir platformdur.

Elektronik Ehliyet Sınav Sınavları

Ehliyetsinavsorulari.org sitesinde geçmiş yıllarda sorulan çıkmış ehliyet sınav soruları uzman ekibin katkılarıyla e-sınav müfredatına uygun sorulardan seçmeler yaparak ehliyet deneme sınavları oluşturulmuştur. Elektronik ehliyet deneme sınavı , izler için hazırlanan bu deneme sınavlarını 50 soruluk çözebileceğiniz gibi, konu konu seçerek çözebilirsiniz. Kendinizi eksik gördüğünüz konularda örneğin ilk yardım, sadece ilk yardım denemelerini çözebilir, daha sonra 50 soruluk ehliyet denemeleri ile kendinizi test edebilirsiniz.

Ehliyet Randevu Alma

Ehliyet randevusu almak isteyenlerin bilmesi gerekenler https://www.ehliyetsinavsorulari.org/ehliyet-yenileme-randevusu/ adresinde yer alıyor. S on yapılan düzenlemeler ile birlikte ehliyet ve pasaport işlemleri emniyetten alınarak nüfus müdürlüklerine aktarıldı. Daha önceden trafik tescil şubelerinde yapılan ehliyet yenileme randevu işlemlerini Nisan 2018 tarihi itibariyle nüfus müdürlükleri yapacak.

Yapılan düzenleme ile beraber, ehliyet sayfasından alınan randevu da değişmiş oldu. nüfus kayıt sisteminde yapılan düzenleme ile randevu sistemi açılmış oldu. Nüfus Müdürlüğü ehliyet randevu alma linkine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. Ayrıca vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’nden kolayca randevu alabilecek.

Ehliyet randevu alma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra evraklarınızı hazırlamalı ve gereken ücretleri randevuya gitmeden önce kesinlikle yatırmalısınız.

Ehliyet Randevu Telefon – Alo Ehliyet Randevu

Ehliyet yenileme ve değiştirme işlemleri yapacak kişiler, internet sayfasından ehliyet randevusu alabilecekleri gibi, ehliyet için randevu alma numarası olan ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi’nden de kolayca randevu alabilecek.

# Aynı şekilde ehliyet randevu iptal etmek isteyenler de internet üzerinden ya da alo ehliyet randevu numarası olan 199 dan ehliye randevusunu iptal edebilirler.

Ehliyet Harç Ücretleri 2020 yılında Ne oldu?

2020 yılında yeni yapılan fiyat düzenlemesi ile son ehliyet fiyatları 2020 yılı için ne oldu, ehliyet harç ücretleri 2020 için ne oldu. Otomobil ehliyeti olan B sınıfı ehliyet harç ücreti 2019 yılında 613 TL iken, 2020 yılı için 751 TL oldu.

A1-A2-A sınıfı ehliyet ücreti 249 TL

B sınıfı ehliyet ücreti 751 TL

F sınıfı ehliyet ücreti 249 TL

C ve D sınıfı ehliyet ücretleri 1254 TL

Sürücü belgesi (Ehliyet) kart bedeli 202 TL

Polis Vakfı Ücreti 38 TL

A-A1-A2 sınıfı ehliyet harç ücreti 2019 yılında 203 TL iken, 2020 yılı için 249 TL oldu.

C ve D sınıfı ehliyet harç ücreti 2019 yılında 1203 TL iken, 2020 yılı için 1254 TL oldu.

F sınıfı ehliyet harç ücreti 2019 yılında 203 TL iken, 2020 yılı için 249 TL oldu.

Ehliyet (sürücü belgesi) almak için ödenen değerli kağıt bedeli ise 2019 yılında 165 TL iken 202 TL‘ye yükselmiştir.

Ayrıca Polis teşkilatı güçlendirme vakfına giden para olan hizmet bedeli 31 TL’ den 38 TL‘ye çıkmıştır.

2019 yılı ve 2020 yılı ehliyet harcı karşılaştırması şu şekildedir:



