Ekinleri için nöbetteler

Van’ın Erciş ilçesi Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, kaçak balık avcılarının ekinlerine zarar vermemesi için nöbet tutmaya başladı.

Çiftçiler, denetim yapan ekiplere yakalanmak istemeyen kaçak avcıların, Zilan Çayı kenarına ulaşmak için tarlalarından geçtiğini bu nedenle ürünlerinin zarar gördüğünü anlattı. Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü'ne dökülen tatlı suların kenarında ekili tarlaların sahipleri de kaçak avcılara karşı nöbet tutmaya başladı. Çiftçilerin nöbet tutuğu yerlerin başında ise ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi geliyor.

Çiftçiler, kaçak avcıların denetim yapan ekiplere yakalanmadan Zilan Çayı'na ulaşmak için tarlalarından geçtiğini ve büyük emek vererek yetiştirdikleri ürünlerine zarar verdiğini söylediler. Çiftçiler bu nedenle tarlalarında nöbet tutmaya karar verdiklerini kaydettiler. Çiftçi Zülküf Çiçek (39), "Kaçak balık avcılarının güzergahında bulunan 20 dönümlük tarlama, mısır ektim. Büyük emekler harcadım. Bu bölgede sebze, kavun, karpuz yetiştiriciliği yapan arkadaşlarım var. Ancak büyük zarar görmeye başladık. Bunun üzerine mahalledeki çiftçiler olarak gönüllü nöbet tutmaya başladık. Böylelikle ekili arazilerimizin zarar gelmesini önlüyoruz. Kaçak balık avcılığını da önlemiş oluyoruz. Şüpheli bir durum olduğunda hemen jandarmaya haber veriyoruz" dedi.