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Elektrik akımına kapılan kadın öldü

Düzce'nin Çilimli ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi

Elektrik akımına kapılan kadın öldü
04 Mayıs 2023 Perşembe 14:06

Düzce'nin Çilimli ilçesinde Söğütlü köyünde yaşayan Nimet Kumkale (60), ahırda süt sağım makinesiyle ineğini sağdıktan sonra prizden makinenin fişini çekmek isterken kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden yakınları tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumkale, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ahır #çilimli #düzce #elektrik #makine #Nimet Kumkale #priz #sağım #söğütlü
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