Elektrik kesintisi yaşanmayacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanı Çeçen, olası kriz anında vatandaşa kesintisiz elektrik sunmak için planlarının hazır olduğunu söyledi, 'Vatandaşlarımız da abonelik ve fatura işlemleri için online yolları seçmeli' dedi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, koronavirüsün etkilerini azaltmaya yönelik elektrik dağıtım şirketlerinin aldığı bir dizi tedbiri açıkladı. Çeçen, vatandaşa kesintisiz enerji sunmak için Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketinin genelinde ve özelinde bazı önlemleri ilk günden itibaren ivedilikle hayata geçirdiğini kaydederek şöyle konuştu: "Tüm tedbirimizi aldık. Sektör olarak ilk etapta tüm toplantı ve eğitimleri Nisan sonuna kadar erteledik.Hizmet binalarımıza ve hizmet noktalarına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 14 Kural afişini asarak ve bilgilendirme yaptık. Hizmet sektöründe olduğumuz bilinciyle, hiçbir çalışanımızı riske etmeden vatandaşımıza kesintisiz ve kaliteli elektrik sunma anlayışımızı sürdüreceğiz. Tüketicilerimizin bu süreçte abonelik veya fatura işlemleri için online mecraları tercih ederek sosyal teması minimuma indirmeleri önem arz ediyor."

Arızalara müdahale

Enerji arzının devamlılığı için eylem planı oluşturduklarını dile getiren Çeçen, salgın sürecinde arızalara müdahale için ekip ve ekipmanların sistematiğinin kurulmasını sağladıklarını duyurdu, "Sınırlı ve geniş etkili senaryoları belirleyerek, iş kurtarma süreçlerimizi masaya yatırdık" diye konuştu. Çalışanlar için aldıkları önlemleri sıralayan Çeçen şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası seyahatleri durdurarak, seyahat eden tüm personel için 14 gün karantina uygulamasını başlattık. Tüketici birimlerimizi maske ve eldivenle çalışması için bilinçlendirdik. Yemekhanelerde tek kullanımlık servislere geçildi ve sıkışıklık olmaması için yemek süreleri uzatıldı. Saha personelimiz hariç çalışanlarımızın evden çalışabilmesi için de altyapı hazırlıklarına başlandı."

Çalışanlar bilgilendirildi

Serhat Çeçen, hizmet birimlerinde tüm giriş ve çıkışların düzenli olarak dezenfekte edildiğine dikkati çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Yüksek risk grubunda bulunan (hamile, kronik hastalıklar (şeker-tansiyon-kalp hastaları vb.), kanser, karaciğer, böbrek yetmezliği, akciğer hastaları vb.) personel için ilave tedbirleri aldık. Şirketlerimiz özelinde ve genelinde çalışanlarımıza düzenli duyurular yapılarak hem seyahat, kişisel hijyen gibi önlemler aktarıldı hem de kendilerinde veya aile üyelerinde şüpheli vaka görülmesi halinde bildirim yapacakları e-posta adresi duyuruldu. Çalışanlarımızda veya çalışanlarımızın aile üyelerinden birinde veya yüklenici şirket personelinde şüpheli vaka görülmesi halinde yapılacakları içeren (binanın temizlenmesi, temas edilen kişilerin belirlenmesi, işyerinden uzaklaştırılması, tekrar normale dönüşün sağlanması vs.) müdahale planları hazırlanıyor."