Emine Erdoğan, TOGEMDER'in iftar programında depremzedeler ve hayırseverlerle buluştu:

- "Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları konusunda duyarlılığın canlı tutulmasının ve yardımların hız kesmeden devam etmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ancak kırılmışı onarmak, eksiği tamamlamak, yaraları iyileştirmek için var gücümüzle çalışabiliriz"- "Evini, işini, memleketini terk etmek durumunda kalmış vatandaşlarımız yuvasına yeniden kavuşana dek sabır ve kararlılıkla toplumsal seferberliğimizi sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremzedelerin ihtiyaçları konusunda duyarlılığın canlı tutulmasının ve yardımların hız kesmeden devam etmesinin önemini vurgulayarak, "Kayıpları geri getiremeyiz ancak kırılmışı onarmak, eksiği tamamlamak, yaraları iyileştirmek için var gücümüzle çalışabiliriz." dedi.

Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) Üsküdar'daki merkezinde depremzede vatandaşlar ve hayırseverler için düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, depremzedeler ve onların acılarını adeta bir aile ferdi gibi paylaşan hayırsever vatandaşlar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini bu kardeşlik sofrasında bir araya getiren TOGEMDER'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın, içinde iyilik, mutluluk, güzellik kadar acı, hüzün ve zorluk barındıran bir imtihan yeri olduğunu aktaran Erdoğan, insanı yüce bir mertebeye yükselten iyiliğin, aynı zamanda hayatın zorunu kolaylaştıran bir şifa formülü olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, tarihin de huzurlu ve müreffeh bir yaşama ortamının hayırseverlik zemininde yeşereceğini gösteren örneklerle dolu olduğuna işaret ederek, Osmanlı döneminde kurulan sayısız çeşitlilikteki vakıflarla merhametin, vicdanın ve yaratılana karşı muhabbetin bu denli kurumsallaşmasının kendilerine eşi benzeri olmayan bir medeniyet mirası bıraktığını aktardı.

Birlikte yol yürümekten mutluluk duyduğu TOGEMDER'in böyle bir tarih ve kültür zemininde insana, topluma, vatana yönelik sevgi ve sorumluluk duygusu taşıyan hayırsever insanların kalbinden doğduğunu dile getiren Erdoğan, derneğin bugüne dek dönemin ve toplumun ihtiyaçlarına göre sayısız yardım faaliyetini hayata geçirdiğini anlattı.

Derneğin, "Ana Sınıfsız Okul Kalmasın", "Erken Tanı, Erken Hayat", "Geleceğe Annemle Yürüyorum", "Cemre Çarşısı" ve "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" gibi projelerle toplumun farklı kesimlerine yardım elini uzattığını aktaran Erdoğan, geçmişte olduğu gibi bugün de TOGEMDER ailesinin yüreği yangın yerine dönen insanlara bir damla su olmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

- "Milletçe tek yürek halinde bir ve beraber olmanın şifasını yeniden hissettik"

Emine Erdoğan, 6 Şubat'ta, 9 saat içerisinde iki şiddetli deprem yaşandığını anımsatarak, 11 ili, yaklaşık 15 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen eşi benzeri görülmemiş felaketlerin, verilen kayıplar ile 85 milyon insanı derin bir acıya boğduğunu dile getirdi.

İçlerdeki kederi, sırtlardaki ağır yükü hafifleten, yorulmuş yüreklere derman olan şeyin ise bu zor günlerde ülkede ortaya çıkan kardeşlik ve dayanışma ruhu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletçe tek yürek halinde bir ve beraber olmanın, birbirimizin yarasını sarmanın şifasını yeniden hissettik. Her bir çaba diğerine eklendi ve kısa sürede binlerce insana can suyu olan bir iyilik pınarına dönüştü." dedi.

Erdoğan, derneğin deprem bölgesindeki yardımlarına değinerek, "Bu süreçte TOGEMDER, sizlerin değerli katkılarıyla hazırlanmış, içerisinde muhtelif yardım malzemelerinin bulunduğu toplamda 20 tırı Adıyaman ve Hatay bölgesine gönderdi. Konteyner kentlerde yatak, nevresim, battaniye gibi ürünler temin ederek depremzedelerin yeni yuvalarına ortak oldu. Deprem bölgesinden gelen 41 aileye, Üsküdar'da ev tahsis edilmesini sağladı." diye konuştu.

Felaketlerden en çok etkilenen grubun yine kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, derneğin bölgedeki kadın girişimcilere malzeme desteği sağladığını, çocuklara yönelik psikososyal destek merkezi açtığını, kurulan sosyal marketlere ürün temin ederek bu zorlu süreçte de milletin güçlü bir destekçisi olduğunu anlattı.

Emine Erdoğan, emeği geçen ve destek sunan her bir üyeye, gönüllüye ve hayırsevere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derneğin kurulduğu günden bu yana sizler, nice ihtiyaç sahibi insanın elinden tuttunuz, yüreklere dokundunuz, yaralara merhem oldunuz. Allah her birinizden razı olsun, gücünüzü, kuvvetinizi artırsın inşallah. Hani şair diyor ya; 'Bir gün akşam olur biz de gideriz, kalır dudaklarda şarkımız bizim.' Bu çatı altında yaptığımız hayır işleri ile çocuklarımıza, torunlarımıza nesiller boyu söylenecek bir kardeşlik şarkısı miras bıraktığımıza inanıyorum. Sizler gibi hayırda yarışan, iyilik için saf tutan gönüllü neferler ile aynı yolu yürümekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."

- "Yaraları iyileştirmek için var gücümüzle çalışabiliriz"

Depremde hasar gören bölgelerin yeniden ihyası ve imarının uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları konusunda duyarlılığın canlı tutulmasının ve yardımların hız kesmeden devam etmesinin önemini buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ancak kırılmışı onarmak, eksiği tamamlamak, yaraları iyileştirmek için var gücümüzle çalışabiliriz. Evini, işini, memleketini terk etmek durumunda kalmış vatandaşlarımız yuvasına yeniden kavuşana dek sabır ve kararlılıkla toplumsal seferberliğimizi sürdüreceğiz."

Katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, kalplerden merhametin, dillerinden güzel sözün, ellerinden cömertliğin eksik olmamasını diledi.

- TOGEMDER'den deprem bölgesindeki kadın ve çocuklara destek

TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır, derneğin toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olduğunu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dernek olarak harekete geçtiklerini, o gece dernek binasından ilk yardım tırını çıkardıklarını, ardından da tırlarla bölgeye yardım sevkini sürdürdüklerini anlattı.

Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesiyle imzaladıkları protokol kapsamında şehirdeki markete belirli rutinlerde ürün gönderdiklerini, sosyal marketin aktif olarak çalıştığını belirten Satır, sosyal marketin içinde Adıyaman'daki depremzede çocuklar için psikodestek merkezi açtıklarını aktardı.

Üsküdar Belediyesinin İskenderun merkezde kurduğu 500 yataklı konteynerin iç dizaynını yaptıklarını kaydeden Satır, bölgedeki kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere çalışmalarını devam ettirebilmeleri için destek olduklarını söyledi.

Satır, Üsküdar Belediyesinin ilçede yaklaşık 40-50 daireyi depremzedeler için tahsis ettiğini, derneğin de o evleri döşediğini ve buralarda yaşayan depremzedelerin yiyecek ihtiyacını karşıladığını sözlerine ekledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle devlet-millet kaynaşmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yarayı birlikte saracaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, depremzedeler ve hayırseverlerle orucunu açtı. Depremzedelerle tek tek sohbet ederek ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi alan Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

- "Burada bulunmamız bize onur verdi"

İftara katılan Hataylı depremzede Ahlem Sat, depremde evlerinin hasar gördüğünü, iki çocuğu, annesi ve kız kardeşleriyle Üsküdar Belediyesi aracılığıyla İstanbul'a geldiklerini ve burada TOKİ evlerine yerleştirildiklerini anlattı.

TOGEMDER'in de kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Sat, "Bize burada sıcak bir aile kurdular. Çocuklarımızla birlikte sıcak yuvada oturuyoruz. O kadar mutluyuz ki acımızı hafifletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yemek organizasyonu da bizim ve çocuklarımız adına çok iyi oldu. Emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Rabb'im devletimize zeval vermesin." diye konuştu

Hatay Kırıkhan'daki evleri ağır hasar gören Hülya Akay, Üsküdar Belediyesinin desteğiyle ailesiyle TOKİ evlerine yerleştirildiklerini belirterek, "Evimiz gibi diyebilirim. Hiçbir eksiğimizi bırakmıyorlar. Teşekkür ediyorum, memnunuz." dedi.

Antakyalı depremzede Adile Görüroğlu, evlerinin depremde yıkıldığını, enkazdan çıktıklarını, 11 yakınıyla İstanbul'a geldiklerini, Üsküdar Belediyesi aracılığıyla şu anda TOKİ evlerinde yaşadıklarını kaydetti.

Görüroğlu, "Elimizden tuttular. Kimseye muhtaç olmadık. Geldiğimiz günden beri çok büyük bir destek aldık. Devletimize Rabb'im zeval vermesin. Allah onları başımızdan eksik etmesin inşallah. Yani gerçekten çok zor durumdaydık. Çaresizlik nedir bilirsiniz. İnsanın yuvasının yıkılması kadar kötü bir şey yok bu dünyada. 5 çocukla ortada kalmıştım. Gerçekten şu an burada bulunmamız bize onur verdi." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, program alanına girişte TOGEMDER'in Tekstil Konservasyon Restorasyon Atölyesi'ni ziyaret etti. Buradaki el işlemesi tarihi eserleri inceleyen Emine Erdoğan'a, koleksiyoner Yusuf İyilik tarafından eserlerle ilgili bilgi verildi.

Kursiyerlerle fotoğraf çektiren Erdoğan'a, TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır tarafından eski keselerden tasarlanan bir pano hediye edildi.

Program alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları tarafından ilahi dinletisi sunuldu. Alana çocuklar için Osmanlı macunu ve yüz boyama standı kuruldu.