En Uygun Şekilde Ev Sahibi Olmak isteyen Vatandaşlar 400 TL’ye Ev Alma Fırsatı

Yıllarca ev alma hayali kurmak isteyen vatandaşlar için devletten çok önemli bir destek geldi.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmak adına yapılan bu destekte evsiz kimse kalmasın sloganıyla yola çıkılırken adeta bir seferberlik durumu ortaya gelmiştir. Özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için devlet tarafından konut kredisi ve vergilerle ilgili yapılacak olan desteklerin rolü çok büyüktür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ tarafından yapılan evlerdeki hedef kitlenin alt gelir ve orta gelir sahibi kişiler olduğunu söyleyen bakan Murat Kurum vatandaşlara en uygun ödeme koşulları ile tıpkı kira öder gibi kendi evlerine sahip olmaları imkânı sunuyoruz dedi.

Uygun Fiyata Ev Alma Kampanya İçerikleri Nelerdir?

Devlet destekli evlerden satın alma yapmak isteyenlerin çoğu taksitle ödemeyi tercih eden gruptan oluşmakta. Bu imkanları dahilinde yapılacak olan indirim kampanya ve avantajları ile borcunun tamamını ya da bir bölümünü ödemek isteyen vatandaşlar için de ayrı imkanlar sunulmaktadır. Soru önergelerine verdiği cevaplar içerisinde beş yılda yaklaşık 300.000 tane konut yapmayı hedefleyen TOKİ’nin özellikle alt gelir grubunun ev sahibi yapmak için çeşitli kampanya ve fiyat avantajları başlattığını duyurdu. Bu kapsamda yapılmış olan %22’lik indirim kampanyasından mart ayında tapularını almak kaydıyla yaklaşık 10.000 kişinin faydalandığını belirtti. Bu yıl içerisinde genellikle borçları taksitler halinde seçmeyi tercih eden alıcılar için yapılan indirim kampanyasında yaklaşık 510.000 TL kadar bir borcun kapatıldığını duyuruldu.

Kira Öder Gibi Ev Alma Şartları