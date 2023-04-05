Enkazdan kurtarılan depremzede ilk adımlarını İzmir'de attı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de enkaz altında kalan ve omuriliği zedelenen 14 yaşındaki Mustafa Elmas, İzmir'deki fizik tedavinin ardından ilk adımlarını attı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 Şubat'taki depremlerde Osmaniye'de enkaz altına kalarak yaralanan, anne ve babasını kaybeden 14 yaşındaki Mustafa Elmas, getirildiği İzmir'de yoğun bir tedavi süreci geçirdi. Elmas, Eşrefpaşa Hastanesi'nde fizik tedavi sayesinde ilk adımlarını atmayı başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Belkıs Çolak, Elmas'ın cerrahi operasyonunun Osmaniye Devlet Hastanesi'nde geçirdiğini aktardı. Çolak, "Omurga yaralanması vardı. Hastanemize geldiğinde ise yürüyemez durumdaydı. Yavaş yavaş çalışmaya başladık. Üç gün gibi kısa bir sürede iyi bir yol kat ettik. Egzersiz ve güçlendirme çalışmalarıyla destek oluyoruz. Uzun bir yolumuz var. Birlikte sabırla Mustafa'yı sağlıkla yürüyebilir hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Amca Bekir Elmas ise 37 yıldır İzmir'de yaşadıklarını dile getirerek "Hastanede yatılı kalıyoruz, buradan çok memnunuz. Adım atar hale geldi bu hastanede. Amcası olarak bundan sonra onun yanında olacağım. Mustafa da artık İzmir'de benimle birlikte yaşayacak. Tek temennim Mustafa'nın sağlığına tekrar kavuşması ve ona iyi bir gelecek hazırlayabilmek." diye konuştu.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer de Elmas'ı hastanede ziyaret etti.