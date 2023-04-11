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Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor

- Bölgede yıllardır ihtiyaç sahiplerini doyuran camilerin aşevleri, ramazan ayında da iftar için kapılarını açıyor

Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor
11 Nisan 2023 Salı 13:07

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki camilerin aşevleri, geleneksel olarak ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için her gün iftar veriyor.

Camilerin aşevlerinde uzun yıllardır yaşatılan iftar yemeği geleneği, her gün binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürüyor.

Erbil'deki Şeyh Çoli Camisi aşevi, ramazanda iftar vermenin yanı sıra diğer aylarda da günlük 150 kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Şeyh Çoli Camisi aşevinden Müslüman olmayanlar da faydalanıyor.

Yapımı 2007 yılında tamamlanan Erbil’in en büyük camisi Celil Hayat Camisi de bu geleneği 13 yıldır yaşatıyor. Osmanlı mimarisine göre inşa edilen cami, yıl içerisinde de önemli gün ve gecelerin idrak edildiği mekanlardan biri.

- "Günde 20 kilo pirinç ve 30 kilo tavuk etiyle yaptığım yemekleri halka sunuyoruz"

Celil Hayat Camisi aşçısı Said Avni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Günde 20 kilo pirinç, 30 kilo tavuk eti, 15 kilo patates veya fasulyeden yaptığım yemekleri halka sunuyoruz." dedi.

Yıl boyunca günlük yaklaşık 150 kişi için yemek hazırladığını belirten Avni, ramazan dışında öğle yemeğine de çok sayıda insanın geldiğini aktardı.

- Süleymaniye'de ihtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde tasavvuf şeyhi Ahmed Şeyh'in tavsiyesi üzerine 1820 yılında başlatılan iftar verme geleneği bugün de devam ettiriliyor.

Kentteki Ulu Cami'ye bağlı Ahmed Şeyh Aşevi'nin kapıları ramazan dışında da ihtiyaç sahiplerine açık.

Aşevinin aşçısı İkbal Latif Ahmed, "Burası Süleymaniye'nin en büyük camisindeki hayırsever Ahmed Şeyh'in aşevi. Bu aşevi Ahmed Şeyh zamanından beri var. 2 bin kişilik yemek hazırlıyoruz. Bazen daha fazla da oluyor." diye konuştu.

Ahmed, ramazan ayının ortalarına doğru aşevinde iftar açan kişilerin sayısının 4-5 bin dolayına çıktığını söyledi.

Aşevinin bağışlarla ayakta durduğunu dile getiren Ahmed, "Fakir insanlara temiz ve nezih bir servis sunuyoruz. Hangi dilden veya milletten insan gelirse yemek hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #cami #Erbil #ırak #iftar #ramazan #Süleymaniye
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