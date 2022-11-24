Erzurum'da jandarma, trafik kazasında vefat eden Özge öğretmenin okulunu ziyaret etti

ERZURUM (AA) - Erzurum'da jandarma personeli, trafik kazasında hayatını kaybeden anasınıfı öğretmeni Özge Kılıç'ın öğrencilerini ziyaret ederek çocuklara hediyeler verdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli personel, Öğretmenler Günü kapsamında, Hınıs ilçesindeki Özge Kılıç İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ataması yeni yapılan ve ilçedeki görev yapacağı okuluna giderken eylül ayında trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Kılıç'ın okuluna giden Mehmetçik, burada öğrencilerle bir süre sohbet ederek, onlarla oyun oynadı.

Öğrencilere boyama kitapları ve çikolata hediye eden jandarma ekibi, okuldaki öğretmenlere çiçek verdi.

Kazada hayatını kaybeden Kılıç'ın anısının yaşatılması için her zaman ellerinden gelen gayreti gösterecekleri mesajını veren jandarma personeli, öğretmen ve öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.