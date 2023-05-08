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Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı

Erzurum merkezli
08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:53

ERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 4 ilde düzenlenen "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıkça, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum merkezli İstanbul, Ağrı ve Manisa'da, telefonda hayat sigortası borçlarının ödenmemesi halinde tüm mal varlıklarına icra geleceğini söyledikleri 61 kişiyi 5 milyon liradan fazla dolandırdıkları tespit edilen 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler; #dolandırıcılık #erzurum #hayat sigortası #tutuklama
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