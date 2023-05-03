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Erzurum'da duvarı delip kuyumcudan altın çalan Gürcistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı

- Çalınan altınları Gürcistan'a götürdükleri düşünülen iki şüpheliye yönelik de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Interpol Daire Başkanlığı üzerinden çalışma başlatıldı

Erzurum'da duvarı delip kuyumcudan altın çalan Gürcistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı
03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:30

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir iş yerinin duvarını deldikten sonra yan taraftaki kuyumcuya girip alarm ve kameraları devre dışı bırakarak altın çalan Gürcistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nda 23 Nisan'da bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alarm ve kameraları devre dışı bırakılan iş yeri çevresinde 28 ayrı noktadaki 338 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ile Trabzon ve Antalya'ya detaylı ve koordineli çalışmalar sonucunda ekipler, hırsızlık eylemini Gürcistan uyruklu 2 kişinin gerçekleştirdiğini, 2 şüphelinin de onlara yardım ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerden Nikolozi G. ile Levani L'nin hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri, hemen sonra altınlarla yaya olarak olay yerinden ayrıldıkları belirlendi.

Hırsızlık şüphelilerinin Aleksi B. tarafından Trabzon'dan kiralanan araca bindikleri ve Zaal M. tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinden kiralanan diğer araçla Aşkale ilçesinde buluştukları ve Levani L. ile Aleksi B'nin Trabzon'a giderek kiralık aracı teslim edip Sarp Sınır Kapısı üzerinden 23 Nisan'da Gürcistan'a çıkış yaptıkları saptandı.

Şüpheliler Zaal M. ile Nikolozi G'nin de diğer kiralık araçla Antalya'nın Alanya ilçesine gittiklerinin belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince kurulan özel ekiple bu kente gidildi.

Suça karışan iki kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak operasyonla gözaltına alındı, ancak barınabilecekleri yerde yapılan aramada çalınan altınlar bulunamadı.

Çalınan altınları Gürcistan'a götürdükleri düşünülen iki şüpheliye yönelik, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Interpol Daire Başkanlığı üzerinden aranması için çalışma başlatıldı.

Alanya'da gözaltına alınıp Erzurum'a getirilen şüphelilerin kendilerini gizlemek için şapka taktıkları belirlendi.

Ayrıca, kuyumcu Gürbüz Payveren, çalınan altın miktarının yaklaşık 7-8 kilogram civarında olduğunu beyan etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zaal M. ile Nikolozi G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler; #Gürcistan uyruklu #hırsızlık #kuyumcu #tutuklandı
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