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Erzurum'da elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Erzurum'da elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
24 Nisan 2023 Pazartesi 00:15

ERZURUM (AA) - Erzurum'da elektrik direğine çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yakutiye ilçesindeki Barış Pınarı Köprüsü inişinde A.K. yönetimindeki 25 DL 946 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı.

Yaralanan ve araçtan çıkan A.K'nin ihbarı üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, köprüyü iki yönlü trafiğe kapatıp önlem aldı.

Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra köprü ulaşıma açıldı.


Etiketler; #erzurum #kaza #yaralı
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