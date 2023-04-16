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Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te depremzedelerle buluştu:

- "Gaziantep'te depremzede vatandaşlarımıza 42 bin 358 konut yapacağız"

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'te depremzedelerle buluştu:
16 Nisan 2023 Pazar 00:05

GAZİANTEP (AA) - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı olan Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra beraberindeki milletvekili adaylarından Abdullah Durdu ve Feray Yılmaz ile İslahiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kenti ziyaret etti.

Burada depremzedelerle sohbet eden Gül ve beraberindekiler çocuklarla top oynadı.

Ardından Nurdağı ilçesine geçerek Belpınar Mahallesi'nde bir hayırseverce inşa ettirilen köy tipi afet evlerinde incelemede bulunan Gül, gazetecilere, depremzedeler için inşa edilen söz konusu evlerin teslim aşamasına yaklaştığını, bu yüzden de çok mutlu olduklarını aktardı.

Yakın zamanda bu konutların hak sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Gül, "Vatandaşlarımızı evsiz yurtsuz bırakmayacağız. Gaziantep'te depremzede vatandaşlarımıza 42 bin 358 konut yapacağız. Bunların 12 bin 607'si köy evi olarak inşa edilecek. Vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde bunların teslimi sağlanacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ise kısa süre içerisinde evlerin yapılmasının mucize olduğunu belirterek "Burada bir takım ruhu ve liderlik var. Başımızda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve hayırseverlerimiz var. Biz de belediye olarak lojistik destek veriyoruz. Burada örnek köy yapıyoruz. Allah'ın izniyle bir hafta sonra burada hayvanlar otlatılacak, depremzedelerimiz bayramda evlerinde misafirlerini ağırlayacak." ifadesini kullandı.

Gül ve beraberindekiler, Nurdağı ilçesindeki bir çadırda da depremzedelerle iftar yaptı.

Etiketler; #abdulhamit gül #gaziantep #İslahiye #Nurdağı
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