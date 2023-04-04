Eski sevgilisinin evinin duvarlarına yanıcı madde fırlattı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi eski sevgilisinin evine giderek, evin duvarına içerisinde yanıcı  madde bulunan cam şişeler fırlattı, polis tarafından gözaltına alındı. 

Eski sevgilisinin evinin duvarlarına yanıcı madde fırlattı
04 Nisan 2023 Salı 09:26

İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 03.30 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 2129 Sokak'ta  A.A.'nın oturduğu evin önüne gelen ve alkollü olduğu ileri sürülen eski sevgilisi K.G.(42) sokakta bağırmaya başladı. Bir süre sonra K.G. yanında getirdiği içerisinde yanıcı madde bulunan cam şişeyi, ikinci katta oturan A.A.'nın duvarına attı. Cam şişenin duvara çarpmasının ardından yangın çıktı. Bu sırada K.G. ikinci cam şişeyi fırlattı, duvara çarpan ikinci cam şişe yanmadan bir evin bahçesine düştü. Duvarda çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, K.G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan, polis ekipleri mahalle sakinleri ve A.A.'nın ifadesine başvurdu. Olay yerini şeritlerle kapatan polis, incelemelerde bulundu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #eski sevgili #izmir #bayraklı
Önceki Haber
Elektrik direğine asılmış bebek cesedi bulundu
Sonraki Haber
Döviz kuru güne kaç TL'den başladı?
Çocuklar arasında kavga, 2 yaralı
Çocuklar arasında kavga, 2 yaralı
0
Elektrik direğine asılmış bebek cesedi bulundu
Elektrik direğine asılmış bebek cesedi bulundu
0
Ayşe nine, 80 yıldır evindeki tezgahta kilim dokuyor
Ayşe nine, 80 yıldır evindeki tezgahta kilim dokuyor
0
İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı
İstanbul Havalimanı Kontrol Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı
0
Otizme dikkati çekmek için İstanbul'da bazı köprüler ışıklandırıldı
Otizme dikkati çekmek için İstanbul'da bazı köprüler ışıklandırıldı
0
Filistinli STK, İsrail'in mart ayında 230 Kudüslüyü gözaltına aldığını açıkladı
Filistinli STK, İsrail'in mart ayında 230 Kudüslüyü gözaltına aldığını açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.