AYAK KOKUSUNU ÖNLEMENİN YOLU
AYAK KOKUSUNU ÖNLEMENİN YOLU
0
Bahçeli: PKK'yla müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündeminde
Bahçeli: PKK'yla müzakere Kılıçdaroğlu'nun gündeminde
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa ÖTV müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa ÖTV müjdesi
0
Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi
Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi
0

Eskişehir'de sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Eskişehir'de sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
25 Nisan 2023 Salı 09:53

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yürüyen Irak uyruklu Mohammed K. (39), şüpheli 2 kişi tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iki şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler; #bıçaklı saldırı #hastane #yaralı
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Sarı'yı etkisiz hale getirdi
Sonraki Haber
Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor
Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
0
İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
İzmir'de silahlı ve bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
0
Konya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü
Konya'da devrilen otomobildeki sürücü öldü
0
Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor
Sınır kapılarında oy verme işlemi için hazırlık yapılıyor
0
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Sarı'yı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Sarı'yı etkisiz hale getirdi
0
Sudan'dan tahliye edilen 3 Türk kafilesinden 2'si Etiyopya sınırında
Sudan'dan tahliye edilen 3 Türk kafilesinden 2'si Etiyopya sınırında
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.