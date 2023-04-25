Eskişehir'de sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yürüyen Irak uyruklu Mohammed K. (39), şüpheli 2 kişi tarafından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, iki şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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