ETÜ, Sudan'daki Bahri Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Sudan'da eğitim veren Bahri Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükte düzenlenen toplantıya, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Bahri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatim Rahmetullah'ın yanı sıra her iki üniversitenin rektör yardımcıları ile üst düzey yöneticiler katıldı.

Üniversiteler arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, akademisyen ve personel ile lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi, akademik bilgi ve materyal alışverişi, araştırma faaliyetlerine ve yayınlar ile konferanslara ve akademik toplantılara katılım gibi konularda mutabakata varıldı.

Rektör Çakmak, protokolün ülkeler arasındaki işbirliği köprüsünün gelişimine katkı sunacağına ve her iki üniversitenin de bilgi birikimleri, teknik imkanları ve kültürel zenginliklerinin paylaşımı noktasında önemli bir adım olduğuna inandığını belirtti.

Protokolün her iki üniversite için de hayırlı olmasını dileyen Rektör Rahmetullah ise misafirperverliklerinden ötürü Çakmak ve ekibine teşekkür etti.

Toplantının ardından konuklarını üniversite bünyesindeki Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kristal Girişimcilik Merkezi, Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesine götüren Çakmak, Sudanlı heyete buralarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.