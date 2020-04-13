Evde kalmaya devam edelim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilan ediliş şekli ile çok tartışılan 2 günlük sokağa çıkma yasağının bitiminin ardından ilk açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan açıklamasında, "Herhangi bir gündem zihnimizi başka bir yere dönüştürmeden, tümüyle evde kalmayı, evde izole olmayı bu dönemin en önemli kararı olarak zihnimizden çıkartmayalım" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz Cuma gecesi, 22.00 sıralarında ilan edilen ve sokaklarda yoğun yığılmalara neden olan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan kısa açıklamasında şunları söyledi:

İzole olmak önemli

"Sokağa çıkma ile süreci, evlerimizde geçirdik. İzolasyon çok önemli. Bugün itibariyle ilk vakamızın birinci ayını doldurmuş olduk. Bugün baktığımızda, ülkemizde 57 bin üzerinde hasta sayısına ulaştık. Ne yazık ki yüksek sayılara giden, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybettiği bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bir gerçeği unutmayalım. Herhangi bir gündem zihnimizi başka bir yere dönüştürmeden, tümüyle evde kalmayı, evde izole olmayı bu dönemin en önemli kararı olarak zihnimizden çıkartmayalım. Zira şu anda canı pahasına hayatını riske ederek, sağlığı kötü olan vatandaşlarımız için çalışan sağlıkçılarımıza biraz yardımcı olmak istiyorsak, bu salgının büyümemesi, bu salgının makul seviyelerde kalarak gitmesi ve bizim de sağlıkçılara destek olmamız gerekir; kendi sağlığımız kendi canımız için. Bu manada lütfen evde kalın."

Evde kalmaya devam edin

"Bu hafta önemli. Bundan sonraki birkaç hafta çok çok önemli. Dünyadaki seyrine baktığımızda, bu süreç böyle. Bu konuda, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları da böyle. Dolayısıyla evde kalmaya devam edin. Herkes vazifesini yapmaya çalışıyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın, mecbur kalmadıkça toplu ulaşımı kullanmayın. Özel araçlarınızla da çıkmayın, hava güzel deyip. Lütfen ama lütfen, kendinizi bu hatayla buluşturtmayın; evde kalın. Sağlığınız iyi olsun. Hepimizin sağlığı iyi olursa, geleceğe daha umutla bakacağız."