Evdeki yanık vakaları arttı

Salgın nedeniyle evde vakit geçirme süresi artınca ev kazaları sonrası yaralanmalar da aynı oranda arttı. Özellikle yanık yaralanmalarına dikkat çeken uzmanlar, 0-6 yaş grubundaki çocukların ve 65 yaş üstü bireylerin dikkatli olmaları konusunda uyardı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Adile Savsar, dünya genelinde her yıl 180 bin kişinin yanık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Amerikan Yanık Derneği (ABA) Ulusal Yanık Raporu'na göre, dünya genelinde yanık vakalarının yüzde 59'u evde gerçekleşiyor. Koronavirüs salgını sürecinde insanların evde daha çok vakit geçirmesiyle bu oranın yüzde 75'e kadar yükseldiği belirtildi. Uzmanlar özellikle 0-6 yaş grubu çocukları ve 65 yaş üzeri bireyleri yanık kazaları konusunda dikkatli olmaları için uyardı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Adile Savsar, dünya genelinde her yıl 180 bin kişinin yanık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, "Yanıklar oldukça önem vermemiz gereken bir durum. Çocuklar ve büyükler için önlem almak gerekli. Evde yemek yaparken bol kıyafetler giymek, yanma riskini artırıyor. Evdeki yanıkların yüzde 41'i, kişilerin üzerindeki bol kıyafetler nedeniyle meydana geliyor. Kıyafetler tutuşuyor ve alev alıyor. Yemek pişirirken, ocaktaki tavaların sapları arkaya dönük olmalı. Çocukların bu bölgeden uzak tutulması gerekiyor. Tava sapları dışarıda durursa, yanlış bir harekette çocukların veya annelerin üzerine düşebiliyor. Bu da yanıklara sebep oluyor. Çaydanlık yanıklarıyla da çok karşılaşıyoruz. Çaydanlıkların sapları da dışarı dönük olmamalı. Çayı bir termosa koyarak servis edebilirsiniz. Haşlanma yanığı önlenmiş olur. Su ısıtıcılar da haşlanma yanığına sebep oluyor. Suyu dökerken dikkatli olunmalı" dedi.

Çeşme suyuna tutun

Yanık oluştuktan sonra yapılması gerekenleri anlatan Savsar, "Yanık oluştuktan sonra anahtar nokta, yanan bölgeyi 20 dakika çeşme suyuna tutmak. Yanık anında doğru bilinen yanlışlar var. Farklı karışımların veya kremlerin bölgeye sürülmesi çok yanlış. Oluşan baloncukların patlatılmaması önem arz ediyor. Küçük ev kazaları dışında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı çünkü yanık hayatımızı ciddi anlamda etkileyebilir. Yanığın üzeri temiz bir bezle kapatılıp sağlık kuruluşuna o şekilde gidilebilir. Bir an önce yanığa neden olan etkenden uzaklaşılmalı. Kıyafet nedeniyle yanık oluştuysa, kıyafetler cildi tahriş etmeden çıkarılmalı. Elektrik yanığıysa, soğukkanlı bir şekilde elektrik akımından uzaklaşılmalı. Diğer kişilere temas etmemek çok önemli. Tahta kaşığı veya ip gibi cisimlerle yanık akımı kesilmeli. Kimyasal madde yanıklarında, hafif bir fırçalama ile kimyasal bölgeden uzaklaştırılmalı" dedi.

Çoccuklara dikkat

3 çocuk annesi Şeyma Kılınç, yakın zamanda küçük oğlunun yanık kazası yaşadığını söyleyerek, "Tatil için gittiğimiz evde oğlum banyo yapmak istedi. Suyu, ısıtıcıda ısıttım. Kovaya doldururken oğlum sıcak olduğunu anlamayıp elini suya soktu. Ben de kontrol edemedim ve elinde bir yanık oluştu. Biraz tedirgin oldum ama hemen elini çeşme suyuna tuttum. Daha sonra eczaneden bir krem alarak, tedavi etmeye çalıştım. Yanıklar, hassas tenli oldukları için çocuklar için çok acı verici oluyor. Ama bazı görünmez kazaların da önüne geçemiyoruz. Çaydanlıktan çok korkuyorum, onun yerine termos kullanıyorum. Tava saplarını unutuyorum bazen, parmaklarımı yakabiliyorum. İşe yetişeceksem mutfak hayatı daha hareketli olduğu için yanıklar kaçınılmaz oluyor. Bu konularda önlem almaya çalışıyorum" diye konuştu.