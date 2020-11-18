Evden çalışmada performans teknikleri

Koronavirüs tüm dünyayı ikinci kez vuruyor. Devlet sektöründe çalışan pek çok memur idari izinle evlerinden çalışmaya başladı. Yeniden gelen dalganın ilkine göre oldukça sert geçmesi şirketleri ve çalışanlarını da zorluyor.

Sosyal izolasyon ile salgının önünü kesmeyi amaçlayan dünyaca ünlü pek çok şirket evden çalışma modelini yeniden konuşmaya ve kalıcı hale getirmeye başladı. Kurumlar veri güvenliği ve performanslarını inovatif araçlarla sağlıyorlar. DeskGate Genel Müdürü Turan Can, şirketlerin Personel aktivite takibi ve performans değerlendirme sayesinde hem kendilerini hem de çalışanlarını sağlıklı tutmayı başardığını ve virüsün etkisinden çalışanları koruduğunu dile getirdi.

Şirketlerin evden çalışma modelinde en büyük korkusunun performans konusunda yaşandığına dikkat çeken Turan Can, bunun sonucunda pek çok şirketin evden çalışma modeline geçmekten geri durduğunu söyledi. Can, "Koronavirüs, sosyal izolasyonun olmadığı ortamlarda bulaşarak kişileri ve çevresini etkileyen bir hastalık olduğu uzmanlar tarafından defalarca kez açıklandı. Ancak şirketlerde performans düşüklüğüne sebep olacağı algısı nedeniyle evden çalışma modeline geçiş yapılamıyor. Kurumlar teknolojik gelişmeleri takip ederek yazılımsal programlar kullanabilir. Personel izleme ve takip programları sayesinde hangi çalışanın ne kadar süreyi iş ile ilgili geçirdiğini tespit edebilir, personelin saatlik, günlük ve aylık performans çizelgesini çıkartabilirsiniz. Böylece aynı şirket içerisinde uyumu yakalayabilirsiniz" dedi.

Verilerinizi koruyabilirsiniz

Personel aktivite takibi ve performans değerlendirme uygulamalarının yalnızca çalışanların iş hareketlerini raporlamadığını belirten Turan Can, yazılımın aynı zamanda güvenliği de beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Can, "Evden çalışma modelinde şirketlerin bir diğer çekincesi veri güvenliğinin sağlanmasındaki aksaklıktır. Veri güvenliği şirketler için olmazsa olmazdır. Kurum içerisindeki değerli bilgilerin dışarıya sızması kesinlikle kabul edilemez. Personel aktivite takibi ve performans değerlendirme yazılımları sayesinde çalışan evden de çalışsa bu güvenliği sağlamanız son derece kolaydır. Program size sunduğu imkanlarla tüm verilerinizi sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz. Eğer kullandığınız program size bu güvenliği sağlamıyorsa o yazılımdan mutlaka uzak durun" diye konuştu.

Uygulamayla birlikte çalışanlar ve işverenler hangi noktada daha verimli olduğunu gözlemleyebileceklerine dikkat çeken Turan Can, sözlerini şöyle noktaladı:

"Personel aktivite takibi ve performans değerlendirme uygulamaları genellikle çalışanları izlemek amacıyla kullanılıyor gibi görünse de aslında şirket içerisinde performansı yüksek olan ile düşük olanı göstererek çalışanların hangi noktalarda daha verimli oldukları ya da neden verim konusunda sorun yaşandığını bize iletiyor. Bu da hem çalışanların hem de işverenlerin doğru karar almasında etkili oluyor. Dolayısıyla doğru kullanıldığında iki kesime alan yaratarak, daha net hareket etmesini sağlıyor."