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Evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üretimi yapan 3 şüpheli yakalandı

Evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üretimi yapan 3 şüpheli yakalandı
11 Nisan 2023 Salı 16:18

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak skunk bitkisi yetiştiren 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğuksu Mahallesi'nde, "Özel donanımlı seralarda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan skunk bitkisi yetiştirildiği" bilgisi üzerine H.A, F.Ç. ve M.S. isimli şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler evlerde yaptıkları aramada, 2 adet aktif kullanılır vaziyette iklimlendirme sistemi, 1 adet hassas terazi, 156 gram kubar esrar, 8 kök skunk bitkisi, 25 gram toz esrar, 359 adet 9 milimetrelik tabanca fişeği ve evde uyuşturucu yetiştirmeye yarar çok sayıda aparat, havalandırma sistemi malzemesi ve kimyasal ilaç ele geçirdi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

Etiketler; #İklimlendirme sistemli odada uyuşturucu üretimi #jandarma #samsun #uyuşturucu madde
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