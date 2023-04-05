Fahiş kira artışı yapan 42 kişiye soruşturma

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Fahiş kira artışı yapan 42 kişiye soruşturma
05 Nisan 2023 Çarşamba 12:15

Konya'da, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Depremden etkilenen illerden afetzedelerin geldiği kentte, bazı ev sahibi ve emlakçıların konut kiralarında fahiş fiyat artışı yaptığı iddia edildi. Yürütülen çalışmalar sonucu Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #deprem #fahiş fiyat artışı #kira #konya #soruşturma
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