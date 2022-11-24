Fatih'te bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
İSTANBUL (AA) - Fatih'te gece vakti girdiği iş yerinden yaklaşık 600 bin liralık gümüş çalan şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz'da bir iş yerinden 600 bin lira değerinde gümüşün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gece saatlerinde motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin iş yerinin kepengini esneterek içeriye girdiğini belirledi. Görüntülerde, iş yerinden elinde çantayla çıkan şüphelinin, diğer zanlıyla birlikte motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Şüphelilerin olaydan sonra Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu Sokak'taki bir adrese girdiğini belirleyen ekipler, buraya yaptıkları operasyonla çalınan gümüşlerin büyük kısmını ele geçirdi.
Polis ekipleri şüpheli Ali Ş'yi (51), 22 Kasım'da aynı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Ali Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.