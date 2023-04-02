Filistinli STK, İsrail'in mart ayında 230 Kudüslüyü gözaltına aldığını açıkladı

- Bunun yanı sıra 70 Filistinli de Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılarak, Kudüs'ten sınır dışı edildi

KUDÜS (AA) - Filistinli sivil toplum kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, İsrail polisinin mart ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te 230 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, İsrail'in gözaltıları ve ihlallerine ilişkin aylık raporunu yayımladı.

Raporda, "İsrail işgal güçleri, mart ayında 230 Kudüslüyü gözaltına aldı. Mescid-i Aksa ile Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinden 70 Filistinliyi de sınır dışı etme kararı çıkardı." ifadelerine yer verildi.

Raporda, gözaltına alınanlar arasında 12 yaş altı 3 çocuğun yanı sıra 8 kadının da olduğu kaydedildi.



İsrail polisi, 26 Mart'ta Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden iki kişiyi gözaltına almıştı.

İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

