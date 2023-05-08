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Finlandiya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Finlandiya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:34

VARŞOVA (AA) - Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Finlandiya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinde 1-7 Mayıs'ta yapıldı.

Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işleminin sorunsuz sonuçlandığını anımsattı.

Çakar, "Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Büyükelçilikte güvenlikli odada gece muhafaza edildi. Sabah havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini yapacak uçaklara konuldu. Oy torbaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra Arnavutköy 4'üncü geçici gümrük kapısı seçim kurulu yetkililerine teslim edilecek." diye konuştu.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa’daki bazı ülkelerde nisan ayının son haftası, bazılarında da mayıs ayının ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu.

Avrupa’daki Türk seçmenler için sandık kurulan Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka ve Fransa’da ise bugün de oy kullanma işlemi devam edecek. Bu ülkelerde oy verme işlemi yarın tamamlanacak.

Etiketler; #finlandiya #Helsinki #seçim
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