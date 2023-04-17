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Florian Zeller'in oyunu "Baba", DasDas'ta yeniden perdelerini açtı

Florian Zeller'in oyunu
17 Nisan 2023 Pazartesi 22:53

İSTANBUL (AA) - Fransız yazar Florian Zeller'in dünyada birçok yerde oynanan ve yakın zamanda sinemaya da uyarlanan "Baba" oyunu, uzun aranın ardından yeniden DasDas'ta sahnelendi.

Yönetmen koltuğunda Tamer Can Erkan'ın oturduğu oyunda ünlü oyuncular Şerif Erol, Zeynep Dinsel, Kübra Balcan, Alper Baytekin, Yasemin Taş ve Devrim Özder Akın rol aldı.

Dekor tasarımını Gamze Kuş yaparken, ışık tasarımını ise Cem Yılmazer üstlendi.

AA muhabirine konuşan oyunculardan Şerif Erol, Baba oyununun, Zeller'in psikolojik bunalımlar üzerine yazdığı üçlünün bir bölümü olduğunu belirterek, "Bu oyun son yıllarda yazılmış en iyi metinlerden biri olarak kabul ediliyor Avrupa'da." bilgisini paylaştı.

Erol, insanın en büyük hazinesinin aklı olduğunu kaydetti ve "Bu oyunda, en büyük hazinemizi kaybettiğimiz zaman neler olacağı çarpıcı bir şekilde anlatılıyor." dedi.

Oyunu Kovid-19 salgınından önce hazırladıklarını fakat ertelemek zorunda kaldıklarını vurgulayan Erol, seyircileri çok iyi eğlendirmenin en büyük beklentileri olduğunu söyledi.

- "Hayatın içinden bir oyunu oynuyoruz"

Baba karakterinin kızı rolünü canlandıran Zeynep Dinsel ise çok trajik bir karakteri oynadığının altını çizerek, "Babanın hastalığı ilerledikçe eşiyle beraber babaya bakmak durumda olan daha doğrusu eşiyle babası arasında kalan, aslında bu hastalığı yaşayan bir yakını olan herkesin çok iyi bildiği bir durumu yaşayan bir evlat. Aslında iki kardeşler ama oyunun içinde diğer kardeşin başına neler geldiğini anlıyoruz yavaş yavaş." ifadelerini kullandı.

Dinsel, oyunun kimlik üzerine inşa edildiğini vurguladı ve "Çok hayatın içinden ve aslında bu hastalığı bilmeyenlerin bile çok iyi anlayabileceği bir oyunu oynuyoruz." dedi.

Oyunun ilk ön gösterimini Mart 2020'de sergilediklerini fakat hemen sonrasında Kovid-19'un küresel salgın ilan edildiğini hatırlatan Dinsel, bugünkü oyunun bir nevi ikinci bir ön gösterim olduğuna dikkati çekti.

Etiketler; #baba #dasdas
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