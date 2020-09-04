Fransızca tercüme hizmetinde kurumsal çözüm için çok da uzaklara gitmenize gerek yok… Çeviri Çözümleri tam da aradığınız hizmeti sizlere sunmaktadır.

Zamanında ve uygun fiyatlı çeviri hizmetleriyle profesyonel ekibiyle kaliteli ve güvenilir hizmet vermektedir.

Verdiğimiz Fransızca Tercüme Hizmetleri…

Çeviri Çözümleri olarak Fransızca tercüme skalamızı geniş tutuyoruz. Bu kapsamda Fransızca teknik tercüme, Fransızca hukuki tercüme, Fransızca tıbbi tercüme, Fransızca finansal tercüme vb. hizmet sağlıyoruz.

Kullanım kılavuzu, katalog, broşür, CE belgesi, MSDS formu, Ar-Ge raporu vb. teknik dokümanlarını alanında uzman ve deneyim sahibi tercümanlarımız aracılığıyla çeviriyoruz. Çalışmalarımızda teknik terminolojiye dikkat ediyor ve teknik jargonu uygun bir biçimde kullanıyoruz.

Bilanço, gelir beyannamesi, banka dökümü, SGK hizmet dökümü vb. içerikler için Fransızca finansal tercüme hizmeti veriyoruz. Çalışmalarımızda finansal terminolojiye, rakamlara, oranlara vb. detaylara büyük hassasiyet ve dikkat gösteriyoruz.

Mahkeme evrakları, sözleşmeler, toplantı tutanakları, genelgeler vb. hukuki içerikleri Fransızca hukuki tercüme ediyoruz. Hukuki alanının yasal bağlayıcılığının bilincinde bütün hukuki dokümanların tercümesini bilgi ve deneyim sahibi tercümanlarımızca sağlıyoruz.

Diğer alanlarda tıbbi raporlar, faturalar, gümrük evrakları, sigortacılık evrakları, makaleler, tez ve ödev gibi içeriklerin tercümesini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda web sitesi tercümesi ve yazılım tercümesi hizmeti de sunuyoruz.

Tüm Fransızca tercüme süreçlerimizi EN15038 Tercüme Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda yürütüyoruz. Böylelikle tüm tercüme dosyalarında tam, doğru ve kaliteli tercümenin teminatını sağlamış oluyoruz.

Fransızca Yeminli Tercüme ve Fransızca Noter Onaylı Tercüme

Evraklarınızı resmi kurumlara ibraz etmeniz gerekmesi halinde Fransızca yeminli tercüme ve Fransızca noter onaylı tercüme hizmeti sağlıyoruz. Tüm tercüme süreçlerini büyük hassasiyet, titizlik ve dikkat içerisinde yürütüyoruz.

Vekaletname, diploma, transkript, sabıka kaydı, sicil gazetesi, vergi levhası, aile cüzdanı vb. birçok belgeniz için profesyonel tercüman kadromuzla güvenilir hizmet veriyoruz.

Tüm yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme süreçlerimizde data arşivi ve terminoloji sözlükleri oluşturuyoruz. Böylelikle acil Fransızca tercüme taleplerinize de karşılık veriyoruz. Tüm çalışmalarımızı belirli bir işbirliği, organizasyon ve planlama içerisinde yürütüyoruz.

Fransızca Sözlü Tercüme

Şirket kuruluş işlemleri, noter işlemleri, tapu ve nikah işlemleri gibi süreçler için profesyonel Fransızca yeminli tercüman kadromuzla Fransızca sözlü tercüme hizmeti sağlıyoruz. İş toplantıları, konferanslar, seminerler, fuarlar gibi organizasyonları da Fransızca sözlü tercüme hizmetimize dahil ediyoruz.

Fransızca yeminli tercümanlarımızı her iki dili de akıcı ve etkili konuşan kişilerden oluşturuyoruz. Böylelikle olası iletişim problemlerinin önüne geçiyor ve işlemlerinizi kolaylaştırıyoruz.

Fransızca Tercüme Hizmetinde Kurumsal Çözümler

Tüm Fransızca tercüme süreçleri için kurumsal çözüm önerileri sunuyoruz. Yılların tecrübe ve bilgisine sahip ekibimiz, profesyonel tercümanlarımız, editörlerimiz ve kontrolörlerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sağlıyoruz.

Fransızca tercüme işlemi gerçekleştirilen belgelerin kontrol ve düzenlemelerini sağlıyoruz. Böylelikle müşterilerimizin belgelerinde hata ve sıkıntı yaşamasının önüne geçiyoruz. Etik değerlerimizden hiçbir şekilde ödün vermiyor, ilkeli yaklaşımımızı her daim sürdürüyoruz.