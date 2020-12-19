Otomotiv sektörü sürekli gelişmekte ve yenileşmekte olan bir sektördür. Günümüzde birçok kişi araç sahibidir.

Buda bu sektöre olan talebi arttırmaktadır. Motorlu kara taşıtlarının başında otomobil, kamyon, motor gibi çeşitli araçlar bulunmakta olup bunların hem sıfır hem de ikinci ellerine büyük talepler bulunmaktadır. Bu isteklerin artmasından dolayı artık bu sektörün bir düzene oturtulması ve belirli şartlar getirilmesi gerekmekteydi. Bunun için de galericilik sektörüne ticaret bakanlığı tarafından bazı sınırlamalar ve şartlar getirilmiştir.

Artık her isteyen galeri açamayacak ve araç satışı yapamayacaktı. Bunun için galericilik yetki belgesinin bulunması gerekmektedir. Böylece her türlü araç alım ve satımına sınırlama getirilmiş ve bu sektörün daha güvenli bir hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Yeni gelişmelerle birlikte galericilik belgesi nedir ya da galericilik belgesi ne işe yarar gibi sorular ortaya çıkmıştır. Galericilik belgesi motorlu taşıt alım ve satım yeri açmanızı sağlayan ve yine bunların alım ve satımlarını yapmanızı sağlayan bir belgedir. Bu belge olmadan işyeri açamaz ve satış yapamazsınız.

Alım Satım Yetki Belgesi Almak İçin Koşullar

Bu belgeyi almak için belirli şartları sağlamak gerekmektedir. Her şeyden önce işini iyi yapan kişilerin bu belgeyi alması amaçlanmıştır. Bu şartlar ise:

18 yaşından büyük olunmalıdır.

Borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar bu belgeyi alamaz. Daha önceden borcu olan kişilerin borçlarını ödemiş olması gerekmektedir.

Konkordato talebinde bulunmamış olmak gerekmektedir.

Ayrıca herhangi bir suça bulaşmış ve 5 yıldan fazla ceza almış kişilere de bu belge verilmemektedir.

Hırsızlık, rüşvet, sahtekârlık, vergi kaçakçılığı, taciz, ihaleye fesat karıştırma, hileli iflas, haksız kazanç, terörizm, casusluk gibi çeşitli ve belirli suçlardan ceza alan kişilere de bu belge verilmemektedir.

Bu belgeyi almak için en az lise veya dengi bir kurumdan mezun olmak gerekmektedir.

Esnaf, sanatkâr ya da ticaret odalarından en az birine kayıtlı olmak gerekmektedir. (Kaynak)

Galericilik Belgesiniz Süresi ve Kullanımı

Bu belgeyi almayan işletmelere yüklü miktarda para cezaları uygulanmaktadır. Araç alım satım danışmaklarının seviye 4 belgesinin bulunması gerekli olup araç alım satım sorumlularının ise seviye 5 belgesi bulunması gerekmektedir. Bu belgeyi başvuru yapıp, ücretini yatırıp ve sınavını girerek alabilirsiniz. Yine belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olmakla birlikte 5 yıldan sonra yenilenmesi gerekmektedir.

Yenilenmediği halde yetki belgeniz elinizden alınır. Galericilik belgesi zorunluluğunu getirilmesiyle ticaret bakanlığı kontrolü kendi eline almış ve böylece sektörü denetlemeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte yetersiz olan kişilerin sektörden temizlenmesi amaçlanmıştır. İşinde uzman, işinin bilen, kalifiye, tecrübeli, insanlarla iletişimi iyi, güvenilir kişilerin önü açılmaya çalışılmıştır. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin önü tıkanmaya çalışılmıştır. Yine iş yeri açma hakkı sadece 5 seviye belge sahiplerine verilmiştir.

Sektör daha ileri ve profesyonel bir seviyeye taşınmaya çalışılmış ve özellikle müşterilerin hakları göz önünde bulundurulmuştur. Yetki belgesinin verilmesi ise başvuru işleminden 10 gün sonra gerçekleşmektedir. Ayrıca belgelerinizin sahte veya gerekli şartları sağlamadı tespit edilmesi halinde yetki belgeniz geri alınmaktadır. Bu belgelerin verilmesi sırasında işlemler detaylı ve titizlikle yapılmaktadır.