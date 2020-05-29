Garden Epoksi Zemin Kaplama Sistemleri

Ülkemizin her zaman güçlü zeminler üzerinde ve emin adımlarla yükselebilmesi adına, Garden Epoksi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ankara epoksi zemin kaplama uygulamaları başta olmak üzere Türkiye ‘nin her yerinde epoksi sistemler konusunda uygulamalarımıza devam ediyoruz. Kaliteli ve alanında uzman ekiplerle firma olarak her yerdeyiz.

Epoksi reçine ürünü oldukça üstün özellikleri ile piyasada talep görmeye devam ediyor. Özellikle zemin kaplama ürünü olarak diğer zemin kaplama ürünlerine oranla daha fazla tercih sebebini bünyesinde barındırıyor. Epoksi malzemesi nedir ve neden epoksi zemin ürünleri tercih edilmelidir sorularına en iyi cevapları aşağıda sizin için veriyoruz.

Epoksi nedir?

Bir dizi polimerik reaksiyonlar sonucunda sentezlenen epoksi , son ürün olarak su gibi akışkan ancak daha yoğun ve şeffaf hali ile size sunulan harika bir üründür. Çok uzun zaman önce araştırmasına başlanmış ve kullanım alanları da geliştirilmiştir. Zamanımızda ise gezegenimizin hemen her yerinde çokça istenilen, artan kullanım talebine göre de üretim çalışmaları hız kesmeden sürdürülen epoksi ile siz de tanış olmak için bizi hemen arayabilirsiniz.

Epoksi zemin kaplama neden tercih edilmelidir?

Epoksi ürünü otomotiv sanayisinde, savunma sanayisinde, hediyelik eşya, matbaa gibi bir çok alanda kullanımda olduğu gibi, epoksi kaplama ürünü olarak da kullanılabilmektedir. Zemin ürünü olarak tercih edilmesinin bir çok farklı nedeni bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Epoksi zemin kaplama sistemleri zemine dökülerek uygulanır, çift komponentli olarak yapılan uygulama sonucunda kürlenerek düz ve pürüzsüz bir zemin halini alır.

Kaymaz, yapışmaz ve ısı direnci yüksek yapısı ile hastanelerde, fabrikalarda, imalathanelerde ve daha bir çok alanda tercih edilmektedir.

Epoksi zeminler hijyeniktir. Kolayca silinir ve temizlenebilir. Kimyasallara karşı dirençlidir (Aşındırma özelliği yüksek asit ve bazlar için farklı epoksi zemin ürünleri mevcuttur. Özellikle belirtilerek istenmesi gerekmektedir.). Antibakteriyel özelliği sayesinde laboratuarlarda, sağlık merkezlerinde, cafelerde, restoranlarda, fizik tedavi merkezlerinde, sağlık ocakları gibi yerlerde de tercih edilebilmektedir.

Aşınma direnci yüksektir. Herhangi bir zemin tahribatında lokal olarak zemine müdahale edilebilir. Tahribat hızlı bir şekilde bertaraf edilebilir.

Yenilenmesi kolaydır. Bir kez epoksi zemin kaplama ürünü kullanıldığında yeniden, istenilen farklı bir renk ve yapıya çevrilebilir. Bunun için zeminin tamamen sökülmesine gerek duyulmaz.

Oldukça uzun ömürlü bir yapıya sahiptir. Bu hali ile kullanıcısına maliyet konusunda rahatlıklar sunar.

İstenilen desenlerde epoksi sistemler yapılabilmektedir. Bunun için uzmanından sormak ve işi ehline vermek şarttır.

Günümüzde çift komponent yapısını biraz bilen kişiler bile epoksi zeminler yapmaya kalkışmakta ve müşterilerini mağdur edebilmektedir. Lütfen yapılan işleri ve referansları doğru araştırarak ürün ve hizmet almaya gayret gösteriniz.

Üç Boyutlu Epoksi Zemin Sistemleri Nasıldır?

Epoksi zeminler tek renkli olarak zemine uygulanabildiği gibi, üç boyutlu olarak da zemin uygulaması gerçekleştirilebilmektedir. İstediğiniz görseli zemine uygulamak mümkündür. Ancak burada tek renkli ve katkılı epoksi yerine, sâfî olarak şeffaf epoksi ürünü direkt uygulandığından dolayı maliyeti yüksektir. Uygulanan görsel için yüksek baskı maliyetleri de fiyata eklendiğinde biraz lüks bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bizimle web sitemiz üzerinden iletişim numaralarımızdan bağlantı kurabilir ve aklınızdaki tüm soruları sorabilirsiniz. Sizinle samimiyetle ilgilenen firma yetkililerimiz, soru ve sorunlarınıza çözüm üretmek için hazır beklemektedir.