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Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için yüzlerce güvercin uçuruldu

- Gazze'de ayrıca Filistinli tutuklulara destek amacıyla "Özgürlüğü teneffüs ediyoruz" temalı bir sergi düzenledi

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için yüzlerce güvercin uçuruldu
24 Nisan 2023 Pazartesi 17:00

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma için gösteri düzenlendi.

Filistin Posta Güvercini Sporları Federasyonunun Fetih Hareketi ile işbirliği halinde düzenlediği gösteriye katılanlar, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

Eylemde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların özgür bırakılması çağrısıyla gökyüzüne yüzlerce güvercin uçuruldu.

Federasyonun Uygulama Müdürü Ahmed en-Necmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla sembolik olarak yaklaşık 500 posta güvercinini Gazze semalarına bırakıyoruz." dedi.

Güvercinin yuvasına duyduğu özlemle sembolize edildiğini söyleyen Necmi, Filistinli tutukluların da karşı karşıya kaldıkları sıkıntılara rağmen gün sonunda evlerine dönecekleri umuduna işaret ettiklerini belirtti.

Necmi, Filistinli tutukluların tıbbi ihmalin yanı sıra fiziksel taciz ve keyfi tutuklama politikasının devam etmesi sonucunda İsrail hapishanelerinde zor koşullarda yaşadıklarını vurguladı.

Uluslararası ve insan hakları kurumlarına "Filistinli tutuklu meselesinin hakkının verilmesi" çağrısında bulunan Necmi, Filistin makamlarını da tutuklara daha fazla destek olmaya çağırdı.

- Filistinli tutuklulara destek sergisi

Gazze'de ayrıca Filistin Esirler Cemiyeti öncülüğünde Filistinli tutuklulara destek amacıyla "Özgürlüğü teneffüs ediyoruz" temalı bir sergi açıldı.

Fotoğraf, resim gibi sanat eserlerinin yanı sıra bazı bilimsel proje ürünlerinin de yer aldığı serginin 6 gün boyunca açık olacağı kaydedildi.

Serginin hazırlık komitesi üyesi Yüsra Derviş, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Sergi sanatsal, kültürel ve bilimsel stantlar içeriyor. İsrail hapishanesindeki Filistinli tutukluların yaşamına dair özel sunumlar da yer alıyor." dedi.

Derviş, bu sahnelerin, dışardakilere Filistinli tutukluların maruz kaldığı yaşama ilişkin bilgi vermek ve bunları belgelemek amacıyla hazırlandığını aktardı.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail'deki 23 hapishane, gözaltı ve soruşturma merkezinde 160'ı çocuk 4 bin 780 Filistinli bulunuyor.

Etiketler; #gazze #güvercin #israil hapishane
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