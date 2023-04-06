Gazze'de teravih namazının ardından İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce kişi İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını protesto etti.

Hamas'ın çağrısı üzerinde Gazze Şeridi'nin bazı kentlerindeki camilerde teravih namazının ardından Mescid-i Aksa baskınına karşı gösteriler düzenlendi. Gösterilere Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların bazı yöneticileri de katıldı.

Göstericiler, Aksa'daki Müslümanlarla dayanışma içerisinde olduklarını gösteren dayanışma pankartları taşıyarak slogan attı.

Aynı zamanda Filistinli grupların askeri kanatlarının çok sayıda üyesi, Gazze Şeridi'nin bazı sokaklarında konuşlandı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım gösteriler sırasında yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve ibadet edenlere saldırılmasını "ibadet özgürlüğünü garanti altına alan tüm uluslararası yasa ve normların ihlali" anlamına geldiğini kaydetti.

"Halkımız bize bu suçların cevapsız kalmayacağının sözünü vermiştir." diyen Kasım, bölgede durumun tırmandırılmasından tamamen İsrail'i sorumlu tuttu.

Kasım direnişin Aksa için kalkan olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Direniş sürekli ve tüm alanlarda hazır olarak Mescid-i Aksanın savunucusu, kalkanı ve kılıcı olacaktır. Bu çekişmede halkımız ilk ve son sözün sahibidir. Galip gelecek olan da halkımızdır. Yerin ve zamanın da sahibidir, garip ve gelip geçici olan yerleşimcidir."

Kasım, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere Aksa'yı savunma ve murabıtlık yapma çağrısı yaptı.

- Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi "savaş alanına" çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, 450'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne 5 roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.