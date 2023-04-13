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Giresun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Giresun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
13 Nisan 2023 Perşembe 21:56

GİRESUN (AA) - Giresun'da tırın önündeki tıra çarparak devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon yönüne giden L.C. yönetimindeki 58 ACP 872 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sazbeyi mevkisinde yoğun trafik nedeniyle bekleme yapan aynı yöndeki S.B. idaresindeki FF996FG yabancı plakalı tıra çarptı.

Bariyerleri yıkarak toplama yola devrilen tırın sürücüsü L.C. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler; #giresun #tır #trafik kazası
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