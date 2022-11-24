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GÜNCELLEME - Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor

- İlçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Mersin'de sağanak ve dolu etkili oluyor
24 Kasım 2022 Perşembe 14:26

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artarak devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle Saray ve Taşucu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Çok sayıda mahallede sağanağın ardından aniden bastıran dolu nedeniyle tarım alanları beyaza büründü.

Akdere Mahallesi'nde salatalık ekili bazı seraların camları kırılırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatacağı belirtildi.

Etiketler; #araç #Cam sera #dolu #mersin #sağanak #sera #silifke #tarım
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