ALEVLER EVLERE ULAŞTI
RAKİPLER BELLİ OLU
HATAY'DA TERÖR: 4 ŞEHİT
BALIKESİR'DE YAYA YOLU İÇİN OTURMA EYLEMİ

Güneş enerjisi paneli çalıyorlardı, tutuklandılar

Güneş enerjisi paneli çalıyorlardı, tutuklandılar
08 Nisan 2023 Cumartesi 00:15

Uşak merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, güneş enerjisi panel hırsızlığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında KOM, JASAT, istihbarat, asayiş ve jandarma komando asayiş birliklerinden oluşan 17 ekip ve 100 personelin katılımıyla Uşak, İzmir, Kütahya ve Manisa'da 8 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 8 cep telefonu, 8 sim kart, suça konu yazışmaların bulunduğu 2 ajanda, 14 güneş paneli, 2 akü ve 5 güç çevirici ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, 2021 yılından bugüne kadar Uşak'ta 13, Manisa'da 4, Afyonkarahisar'da 2 güneş paneli hırsızlığını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı; 3'ü adli kontrol şartıyla, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Uşak merkezli #tutuklama #suç örgütü #operasyon #hırsızlık #9 şüpheli
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Fransa'da Ramazan Fuarı yoğun ilgi görüyor
Sonraki Haber
Oruç vücuda gençlik ve sağlık kazandırıyor
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
0
Sosyal medyada 20 günde 43 kişiyi dolandırmışlardı, tutuklandılar
Sosyal medyada 20 günde 43 kişiyi dolandırmışlardı, tutuklandılar
0
İki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
İki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
0
Enkazdan kurtarılan depremzede ilk adımlarını İzmir'de attı
Enkazdan kurtarılan depremzede ilk adımlarını İzmir'de attı
0
Tartıştığı berberi tabancayla öldürdü
Tartıştığı berberi tabancayla öldürdü
0
İstanbul'da 18 milyon liralık soygun yapan zanlılar yakalandı
İstanbul'da 18 milyon liralık soygun yapan zanlılar yakalandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.