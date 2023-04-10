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Güney Afrika'da Osmanlı Kriket Kulübü iftar etkinliği düzenledi

Güney Afrika'da Osmanlı Kriket Kulübü iftar etkinliği düzenledi
10 Nisan 2023 Pazartesi 03:49

CAPE TOWN (AA) - Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda Güney Afrika'da açtığı okulda yetişen öğrenciler tarafından kurulan Osmanlı Kriket Kulübü, Cape Town'da iftar verdi.

Kulüp tesislerindeki iftara, 140 yıllık tarihi kulübün yöneticileri ve oyuncular da dahil olmak üzere 100'den fazla kişi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının Cape Town'da görevlendirdiği din görevlisinin Kur'an-ı Kerim okuduğu iftarda konuklara, Güney Afrika Müslüman mutfağından lezzetler ikram edildi.

İftarın ardından davetliler akşam namazı kıldı.

Cape Town'daki Osmanlı İslam Okulu öğrencileri tarafından 1882'de kurulan kulüp, dünyanın en eski Müslüman spor kulüplerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Etiketler; #iftar #Osmanlı Kriket Kulübü #ramazan
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